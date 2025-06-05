Тарифи lifecell — які послуги подорожчають для українців з червня 2025 року

Дівчина розмовляє телефоном. Фото: УНІАН

Абоненти lifecell платитимуть більше за деякі послуги вже з 11 червня. Дорожчими для українців стануть міжнародні дзвінки та відправлення SMS-повідомлень.

Про це повідомила пресслужба lifecell.

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Як зміняться тарифи lifecell

Відомо, що одне міжнародне SMS-повідомлення подорожчає з 5 до 10 гривень. Також понад 30 гривень/хвилина коштуватимуть дзвінки до рідних чи друзів:

в Болгарію, Естонію, Латвію та Литву — 35 гривень/хвилина;

в Словенію — 45 гривень/5 хвилин.

В компанії зауважили, що після змін термін дії нарахованого пакета хвилин становитиме два дні.

Що ще варто знати

Нові абоненти Київстар вже не зможуть підключати найдешевший тариф мобільного оператора — LOVE UA "Комфорт Домашній", який коштує всього 200 грн/місяць. При цьому чинні абоненти користуватимуться цим тарифом без обмежень.

Нагадаємо, оператор lifecell продовжив своїм клієнтам за кордоном безплатний роумінг. Тепер він діятиме до кінця 2025 року.

Також ми розповідали, що Vodafone отримав від мобільного оператора "ТриМоб" радіочастотний спектр в Києві. Це дозволить покращити якість надання комунікаційних послуг.