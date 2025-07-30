lifecell и услуга Дополнительные деньги — как подключить и сколько придется вернуть

Мужчина разговаривает по телефону. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Нередко у украинцев возникают ситуации, когда закончились деньги на мобильном счету, а для пополнения отсутствуют возможности. Однако полностью без связи граждане не останутся, поскольку некоторые операторы, среди которых и lifecell, могут предоставить деньги в долг своим абонентам.

Редакция Новини.LIVE рассказывает подробнее об этой услуге.

Реклама

Читайте также:

Что известно о "Дополнительных деньгах" от lifecell

Так, когда у абонента lifecell закончились деньги на счету, он может подключить услугу "Дополнительные деньги". Оператор предоставит абонентам от 50 до 800 гривен, говорится на сайте мобильного оператора.

Предоставленная сумма спишется сразу после того, как пользователь пополнит свой мобильный счет.

Как получить деньги в долг

Подключить услугу "Дополнительные деньги" абоненты могут:

через приложение My lifecell;

с помощью USSD-кода *117#.

Первые два дня пользования услугой не тарифицируются. А в дальнейшем с мобильного счета будет взиматься единовременная оплата. Например, если lifecell предоставил вам в долг 100 гривен, то первые два дня комиссия не будет взиматься. Но на третий день пользования услугой придется вернуть уже 130 гривен.

О чем еще стоит знать

Напомним, у lifecell подорожают исходящие звонки на городские номера и другие сети по стране. Так, с 23 июля абоненты будут платить по три гривны за каждую использованную минуту разговора при звонке на городские номера или другие сети (кроме lifecell).

Ранее мы писали, что Киевстар будет предоставлять украинцам мобильную связь от Starlink. Известно, сколько придется платить абонентам. Узнавайте также о самом дешевом тарифе в Vodafone.