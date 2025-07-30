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Головна Фінанси lifecell "позичає" гроші абонентам — скільки можна отримати

lifecell "позичає" гроші абонентам — скільки можна отримати

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2025 19:20
lifecell та послуга Додаткові гроші — як під'єднати та скільки доведеться повернути
Чоловік розмовляє телефоном. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Нерідко в українців виникають ситуації, коли закінчилися гроші на мобільному рахунку, а для поповнення відсутні можливості. Однак повністю без зв'язку громадяни не залишаться, оскільки деякі оператори, серед яких lifecell, можуть надати гроші в борг своїм абонентам.

Редакція Новини.LIVE розповідає детальніше про цю послугу. 

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Що відомо про "Додаткові гроші" від lifecell

Так, коли в абонента lifecell закінчилися гроші на рахунку, він може під'єднати послугу "Додаткові гроші". Оператор надасть абонентам від 50 до 800 гривень, йдеться на сайті мобільного оператора. 

Надана сума спишеться одразу після того, як користувач поповнить свій мобільний рахунок.

Як отримати гроші у борг

Під'єднати послугу "Додаткові гроші" абоненти можуть:

  • через додаток My lifecell;
  • за допомогою USSD-коду *117#.

Перші два дні користування послугою не тарифікуються. А надалі з мобільного рахунку стягуватиметься одноразова оплата. Наприклад, якщо lifecell надав вам у борг 100 гривень, то перші два дні комісія не стягуватиметься. Але на третій день користування послугою доведеться повернути вже 130 гривень.

Про що ще варто знати

Нагадаємо, у lifecell подорожчають вихідні дзвінки на міські номери та інші мережі по країні. Так, з 23 липня абоненти платитимуть по три гривні за кожну використану хвилину розмови під час дзвінка на міські номери чи інші мережі (окрім lifecell).

Раніше ми писали, що Київстар надаватиме українцям мобільний зв'язок від Starlink. Відомо, скільки доведеться платити абонентам. Дізнавайтесь також про найдешевший тариф у Vodafone.

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Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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