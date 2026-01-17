Видео
Главная Финансы Бесплатный проезд для военных на пенсии — где будет льгота

Бесплатный проезд для военных на пенсии — где будет льгота

Ua ru
Дата публикации 17 января 2026 09:55
Право на бесплатный проезд в транспорте получит еще больше украинцев — детали
Маршрутка во Львове. Фото: УНИАН

Во Львове станет больше граждан, которые смогут не платить за проезд в общественном транспорте. Соответствующее решение согласовали депутаты Львовского горсовета.

Об этом говорится на сайте ЛМР.

Читайте также:

Льготы на проезд

В публикации сказано, что речь о:

  • военных, которые вышли на пенсию по выслуге лет;
  • людях, которые потеряли кормильцев, им исполнилось 60 лет и они живут во Львовской громаде.

Этим категориям людей разрешили оформлять льготную персонализированную транспортную карточку "ЛеоКарт" и не платить за пользование общественным транспортом. В месяц они будут получать по 60 бесплатных поездок.

Отмечается, что во Львовской громаде проживает около 8 000 военных пенсионеров по выслуге лет и еще примерно такому же количеству граждан выплачивают пенсию в связи с потерей кормильца.

"Военные пенсионеры по выслуге лет и лица, потерявшие кормильца и зарегистрированные во Львовской общине, не внесены в перечень льготных категорий на государственном уровне. Соответственно, они не имели возможности оформить льготную "ЛеоКарт" и пользоваться общественным транспортом бесплатно. Это льгота, которую город вводит для них дополнительно", — пояснил директор департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры ЛГС Олег Забарило.

Пользоваться льготной карточкой в общественном транспорте они смогут с 1 марта 2026 года. Однако льгота распространяется не на всех, а исключительно на жителей громады, которым 60 лет и больше.

Что еще стоит знать

Напомним, что в Украине проезд в транспорте является бесплатным для участников боевых действий (УБД). Льгота распространяется на пригородные поезда и пригородный водный транспорт, на городской пассажирский транспорт, автомобильный транспорт общего пользования в селах, автобусы, которые курсируют на пригородных и междугородных маршрутах, в том числе внутрирайонные, областные и межобластные. Чтобы воспользоваться льготой, пассажир должен предъявить удостоверение УБД.

Ранее мы рассказывали, что для некоторых граждан проезд в маршрутках будет бесплатным в 2026 году. Известно, кто будет иметь соответствующее право. Также писали, что в Украине билеты на весь общественный транспорт будут иметь один образец. Нововведение работает с 1 января 2026 года.

транспорт деньги льготы проезд общественный транспорт
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
