Україна
Безплатний проїзд для військових на пенсії — де буде пільга

Безплатний проїзд для військових на пенсії — де буде пільга

Ua ru
Дата публікації: 17 січня 2026 09:55
Право на безкоштовний проїзд у транспорті отримає ще більше українців — деталі
Маршрутка у Львові. Фото: УНІАН

У Львові побільшає громадян, які зможуть не платити за проїзд у громадському транспорті. Відповідне рішення погодили депутати Львівської міськради.

Про це йдеться на сайті ЛМР

Читайте також:

Пільги на проїзд 

У публікації сказано, що мова про:

  • військових, які вийшли на пенсію за вислугою років;
  • осіб, які втратили годувальників, мають 60 років і живуть у Львівській громаді. 

Цим категоріям людей дозволили оформлювати пільгову персоналізовану транспортну картку "ЛеоКарт" та не платити за користування громадським транспортом. На місяць вони отримуватимуть по 60 безоплатних поїздок.

Зазначається, що у Львівській громаді проживає близько 8 000 військових пенсіонерів за вислугою років та ще приблизно такій же кількості осіб виплачують пенсію у зв’язку з втратою годувальника.

"Військові пенсіонери за вислугою років та особи, які втратили годувальника і зареєстровані у Львівській громаді, не внесені до переліку пільгових категорій на державному рівні. Відповідно, вони не мали можливості оформити пільгову "ЛеоКарт" і користуватися громадським транспортом безоплатно. Це пільга, яку місто запроваджує для них додатково", — пояснив директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР Олег Забарило.

Користуватися пільговою карткою у громадському транспорті вони зможуть з 1 березня 2026 року. Однак пільга поширюється не на всіх, а виключно на мешканців громади, яким 60 років та більше.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що в Україні проїзд у транспорті є безплатним для учасників бойових дій (УБД). Пільга поширюється на приміські поїзди та приміських водний транспорт, на міський пасажирський транспорт, автомобільний транспорт загального користування у селах, автобуси, які курсують на приміських і міжміських маршрутах, у тому числі внутрішньорайонні, обласні та міжобласні. Щоб скористатися пільгою, пасажир повинен пред’явити посвідчення УБД. 

Раніше ми розповідали, що для деяких громадян проїзд у маршрутках буде безоплатним у 2026 році. Відомо, хто матиме відповідне право. Також писали, що в Україні квитки на увесь громадський транспорт матимуть один зразок. Нововведення працює  з 1 січня 2026 року.

транспорт гроші пільги проїзд громадський транспорт
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
