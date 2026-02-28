Льготы для УБД на коммуналку — какие скидки будут действовать в марте

Льготы для УБД на коммуналку. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Государство гарантирует участникам боевых действий в Украине ряд льгот. В частности им ежемесячно предоставляется скидка на коммунальные услуги.

Новини.LIVE рассказывают, как УБД будут начислять льготы на коммуналку в марте 2026 года.

На какие ЖКУ защитникам предоставляют скидки

Размер и механизм начисления льгот УБД регулирует Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Пункты 4-6 статьи 12 документа предусматривают скидки для защитников на такие услуги:

75% — на оплату за пользование жильем (квартплату);

75% — на отопление, электроэнергию, газ, холодную и горячую воду;

75% — на вывоз бытового мусора;

75% — на сжиженный газ и твердое топливо (уголь, дрова) — для семей, проживающих в домах, где нет централизованного отопления.

Скидки предоставляются в пределах установленных государством норм. Для расчета льгот на квартплату и отопление принимается во внимание площадь не более 21 кв. м на каждого жителя плюс 10,5 кв. м на домохозяйство в целом.

УБД с инвалидностью, связанной с войной, получают 100% компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в пределах установленных нормативов.

На сегодня никаких изменений в механизме назначения льгот участникам боевых действий нет. Поэтому в марте будут действовать все указанные выше льготы.

Как оформить льготу УБД

Для этого лицо с соответствующим статусом должно обратиться в орган ПФУ или ЦПАУ. Если льготник не может самостоятельно это сделать по уважительным причинам (военная служба, болезнь, инвалидность и т.д.), подать заявление имеют право его родственники (жена, родители, совершеннолетние дети, проживающие вместе с ним)

К заявлению нужно приложить:

паспорт гражданина Украины;

РНОКПП (ИНН) — идентификационный код;

удостоверение участника боевых действий (УБД);

реквизиты банковского счета (IBAN), на который вы хотите получать выплаты;

информация о коммунальных услугах — номера лицевых счетов и названия организаций-поставщиков услуг (можно взять с собой последние квитанции).

Если вы хотите, чтобы льгота распространялась на членов семьи (жену/мужа, несовершеннолетних детей), необходимо также приложить их документы — паспорта и свидетельства о рождении.

Ранее мы рассказывали, что в Украине действуют кредитные льготы для военнослужащих. С первого дня призыва защитники могут не платить проценты и штрафы по банковским займам.

Также узнавайте, как Кабмин обновил программу поддержки для ветеранов, которые из-за войны остались без крыши над головой. Теперь круг получателей выплат стал значительно шире.