Пільги для УБД на комунальні послуги — які знижки надаватимуть у березні

Учасники бойових дій в Україні мають право на низку пільг. Зокрема їм щомісяця надається знижка на комунальні послуги.

Новини.LIVE розповідають, як УБД нараховуватимуть пільги на комуналку у березні 2026 року.

На які ЖКП захисникам надають знижки

Розмір та механізм нарахування пільг УБД регулює Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Пункти 4–6 статті 12 документа передбачають знижки для захисників на такі послуги:

75% — на оплату за користування житлом (квартплату);

75% — на опалення, електроенергію, газ, холодну та гарячу воду;

75% — на вивіз побутового сміття;

75% — на зріджений газ та тверде паливо (вугілля, дрова) — для сімей, які проживають у будинках, де немає централізованого опалення.

Знижки надаються в межах установлених державою норм. Для розрахунку пільг на квартплату та опалення береться до уваги площа не більше ніж 21 кв. м на кожного мешканця плюс 10,5 кв. м на домогосподарство загалом.

УБД з інвалідністю, пов’язаною з війною, отримують 100% компенсації витрат на оплату житлово-комунальних послуг у межах установлених нормативів.

Станом на сьогодні ніяких змін у механізмі призначення пільг учасникам бойових дій немає. Тож у березні діятимуть усі вказані вище пільги.

Як оформити пільгу УБД

Для цього особа з відповідним статусом має звернутися до органу ПФУ або ЦНАПу. Якщо пільговик не може самостійно це зробити з поважних причин (військова служба, хвороба, інвалідність тощо), подати заяву мають право його родичі (дружина, батьки, повнолітні діти, які проживають разом з ним)

До заяви треба додати:

паспорт громадянина України;

РНОКПП (ІПН) — ідентифікаційний код;

посвідчення учасника бойових дій (УБД);

реквізити банківського рахунку (IBAN), на який ви хочете отримувати виплати;

інформація про комунальні послуги — номери особових рахунків та назви організацій-надавачів послуг (можна взяти з собою останні квитанції).

Якщо ви хочете, щоб пільга поширювалася на членів сім`ї (дружину/чоловіка, неповнолітніх дітей), необхідно також додати їхні документи — паспорти та свідоцтва про народження.

