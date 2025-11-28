Видео
Дата публикации 28 ноября 2025 08:45
Акт обследования материально-бытовых условий — в ПФУ объяснили, почему этот документ важен
Человек подписывает документ. Фото: УНИАН

В Украине некоторым гражданам, чтобы получить право на назначение льгот, а также попасть в Реестр лиц, имеющих право на льготы, понадобится один важный документ. Речь идет об Акте обследования материально-бытовых условий домохозяйства или фактического места жительства человека, который является претендентом на льготы.

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили, как получить эту справку.

Читайте также:

Зачем нужен Акт обследования материально-бытовых условий

Этот документ понадобится в случае:

  • назначения жилищной субсидии;
  • включения в Реестр лиц, имеющих право на льготы;
  • предоставления льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг: когда в составе домохозяйства количество фактически проживающих лиц меньше, чем количество зарегистрированных и/или задекларированных лиц/если в жилом помещении есть разные лицевые счета/подтверждение, что жилье не сдается в аренду/если жилье обогревается бытовыми электроприборами;
  • назначение ежемесячной денежной помощи людям, которые ухаживают за лицами с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства;
  • назначение пособия на детей одиноким матерям;
  • назначение государственной социальной помощи малообеспеченным семьям.

Акт обследования составляет должностное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета территориальной общины или военной администрации. Другие люди, среди которых представители объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), не могут писать такой Акт.

Как получить Акт обследования материально-бытовых условий

Процедура составления Акта является следующей:

  • гражданин обращается с заявлением в ПФУ;
  • орган ПФУ направляет обращение в исполнительный орган территориальной общины или военной администрации;
  • должностное лицо из исполнительного органа составляет Акт обследования и передает его органам Пенсионного фонда.

Ранее мы рассказывали, что людей, которые имеют большой трудовой стаж, обеспечивают в 2025 году дополнительной поддержкой: медицинской помощью, скидками на транспорт и жилищными льготами. Узнавайте также, кому из пенсионеров можно не платить за коммуналку.

коммунальные услуги субсидии документы льготы Пенсионный Фонд
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
