Бумажные счета от Нафтогаза — как в 2025 году отменить их отправку

Человек сидит за компьютером. Фото: Unsplash

У украинцев, которым не нравится ежемесячно ждать бумажные счета-сообщения по оплате за газ, есть возможность отказаться от таких платежек. Сделать это можно не выходя из дома.

Об этом рассказали в пресс-службе компании ГК "Нафтогаз-Украина" на странице в социальной сети Facebook в ответ на вопрос клиентки.

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Сделать это клиенты газоснабжающей компании могут на сайте Нафтогаза. Для этого нужно:

войти в личный кабинет;

перейти в раздел "Настройки";

включить функцию "получать счета онлайн".

Что стоит знать

Несмотря на то, что многим украинцам удобнее оплачивать счета за коммуналку онлайн и получать электронные квитанции, а не бумажные, потребителю не надо спешно выбрасывать последние платежки в мусорку.

Так, желательно хранить их не менее пяти лет после осуществления оплаты за:

электроэнергию;

газ;

воду и другие услуги.

Напомним, клиентам Нафтогаза будут предоставлять ряд услуг в ЦНАПах. Например, здесь они смогут заказать справку об отсутствии задолженности.

Также мы рассказывали, что тариф на электроэнергию для украинцев не изменится до октября 2025 года. Это означает, что стоимость 1 кВт-ч до осени будет на уровне 4,32 грн.