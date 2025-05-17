Бумажные счета от Нафтогаза — как в 2025 году отменить их отправку

Квитанции за оплату газа — как отказаться от бумажных счетов
У украинцев, которым не нравится ежемесячно ждать бумажные счета-сообщения по оплате за газ, есть возможность отказаться от таких платежек. Сделать это можно не выходя из дома.
Об этом рассказали в пресс-службе компании ГК "Нафтогаз-Украина" на странице в социальной сети Facebook в ответ на вопрос клиентки.
Как отказаться от бумажных платежек за газ
Сделать это клиенты газоснабжающей компании могут на сайте Нафтогаза. Для этого нужно:
- войти в личный кабинет;
- перейти в раздел "Настройки";
- включить функцию "получать счета онлайн".
Что стоит знать
Несмотря на то, что многим украинцам удобнее оплачивать счета за коммуналку онлайн и получать электронные квитанции, а не бумажные, потребителю не надо спешно выбрасывать последние платежки в мусорку.
Так, желательно хранить их не менее пяти лет после осуществления оплаты за:
- электроэнергию;
- газ;
- воду и другие услуги.
Напомним, клиентам Нафтогаза будут предоставлять ряд услуг в ЦНАПах. Например, здесь они смогут заказать справку об отсутствии задолженности.
Также мы рассказывали, что тариф на электроэнергию для украинцев не изменится до октября 2025 года. Это означает, что стоимость 1 кВт-ч до осени будет на уровне 4,32 грн.
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