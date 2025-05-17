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Квитанції за оплату газу — як відмовитися від паперових рахунків

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Дата публікації: 17 травня 2025 16:15
Паперові рахунки від Нафтогазу — як у 2025 році скасувати їх надсилання
Людина сидить за комп'ютером. Фото: Unsplash

В українців, яким не подобається щомісяця чекати на паперові рахунки-повідомлення щодо оплати за газ, є змога відмовитися від таких платіжок. Зробити це можна не виходячи з дому. 

Про це розповіли у пресслужбі компанії ГК "Нафтогаз-Україна" на сторінці у соціальній мережі Facebook у відповідь на запитання клієнтки. 

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Як відмовитися від паперових платіжок за газ 

Зробити це клієнти газопостачальної компанії можуть на сайті Нафтогаза. Для цього потрібно:

  • увійти в особистий кабінет;
  • перейти у розділ "Налаштування";
  • увімкнути функцію "отримувати рахунки онлайн".

Що варто знати 

Попри те, що багатьом українцям зручніше оплачувати рахунки за комуналку онлайн та отримувати електронні квитанції, а не паперові, споживачу не треба поспішати викидувати останні платіжки у смітник. 

Так, бажано зберігати їх щонайменше п’ять років після здійснення оплати за:

  • електроенергію;
  • газ;
  • воду та інші послуги.

Нагадаємо, клієнтам Нафтогазу надаватимуть низку послуг у ЦНАПах. Наприклад, тут вони зможуть замовити довідку про відсутність заборгованості

Також ми розповідали, що тариф на електроенергію для українців не зміниться до жовтня 2025 року. Це означає, що вартість 1 кВт-год до осені буде на рівні 4,32 грн.

комунальні послуги Нафтогаз оплата квитанція платіжка
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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