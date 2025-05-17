Паперові рахунки від Нафтогазу — як у 2025 році скасувати їх надсилання

Квитанції за оплату газу — як відмовитися від паперових рахунків
В українців, яким не подобається щомісяця чекати на паперові рахунки-повідомлення щодо оплати за газ, є змога відмовитися від таких платіжок. Зробити це можна не виходячи з дому.
Про це розповіли у пресслужбі компанії ГК "Нафтогаз-Україна" на сторінці у соціальній мережі Facebook у відповідь на запитання клієнтки.
Як відмовитися від паперових платіжок за газ
Зробити це клієнти газопостачальної компанії можуть на сайті Нафтогаза. Для цього потрібно:
- увійти в особистий кабінет;
- перейти у розділ "Налаштування";
- увімкнути функцію "отримувати рахунки онлайн".
Що варто знати
Попри те, що багатьом українцям зручніше оплачувати рахунки за комуналку онлайн та отримувати електронні квитанції, а не паперові, споживачу не треба поспішати викидувати останні платіжки у смітник.
Так, бажано зберігати їх щонайменше п’ять років після здійснення оплати за:
- електроенергію;
- газ;
- воду та інші послуги.
Нагадаємо, клієнтам Нафтогазу надаватимуть низку послуг у ЦНАПах. Наприклад, тут вони зможуть замовити довідку про відсутність заборгованості.
Також ми розповідали, що тариф на електроенергію для українців не зміниться до жовтня 2025 року. Це означає, що вартість 1 кВт-год до осені буде на рівні 4,32 грн.
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