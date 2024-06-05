Цены на недвижимость упали — где стало выгодно покупать квартиры

Ключи от квартиры. Фото: Unsplush

В Киеве на первичном рынке недвижимости наблюдается понижение цен на квартиры. За последний месяц стоимость одного квадратного метра упала на 14,3%.

Об этом свидетельствуют данные профильного портала M2bomber.

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Как изменились цены на квартиры в новостройках

По этим данным, стоимость "квадрата" в новостройках упала на 8,4 тыс. грн. Месяц назад в среднем стоил 58,7 тысячи, а сейчас — 50,3 тыс. грн.

В то же время, за последние шесть месяцев квадратный метр прибавил в стоимости около 8 тысяч гривен (18,77%).

По информации портала, чаще всего один квадратный метр в новых квартирах столицы стоит в среднем 20,8 тысяч гривен (около 8,2% объявлений).

Чуть ниже стоимость — 23,4 тысячи гривен в 7,3% объявлений, 26 тысяч гривен — в 5,7%, по 18,2 тысячи гривен — в 4,3%.

Источник: M2bomber

Ценовая политика в районах столицы

В Киеве средняя цена на квадратные метры в новостройках колеблется от 38 тысяч до 108,95 тысяч гривен. Традиционно самые высокие цены предлагают:

в Печерском районе — 108,95 тысячи гривен;

в Шевченковский — 63,9 тысячи гривен;

в Подольском — 60 тысяч гривен;

в Голосеевском — 50,45 тысяч гривен.

Самые дешевые предложения:

в Соломенском районе — 38 тысяч гривен;

в Деснянском — 40,05 тысячи гривен;

в Дарницком — 40,37 тысячи гривен;

в Днепровском — 44,5 тысячи гривен;

в Святошинском — 44,65 тысячи гривен;

в Оболонском — 44,85 тысячи гривен;

Что еще стоит знать

Напомним, по данным Госстата, в первом квартале средние цены на жилую недвижимость выросли на 16,0% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Наибольший рост цен наблюдался на квартирах на первичном рынке.

Также сообщалось, что в Украине в рейтинге регионов по дороговизне аренды жилья изменился лидер. С начала года средний размер оплаты однокомнатной квартиры вырос на около 4%.