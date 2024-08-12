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Курс валют в Украине снова растет — сколько стоит доллар, евро и злотый сегодня

12 августа 2024 09:05
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Курс валют сегодня, 12 августа — сколько стоит доллар, евро и злотый
Обменник в Киеве. Фото: Новини.LIVE Игорь Кузнецов
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Национальный банк утвердил новый курс валют в Украине по состоянию на понедельник, 12 августа. Таким образом, зафиксировали незначительный рост стоимости доллара, евро и злотого.

Об этом свидетельствуют данные Нацбанка и мониторинговых платформ.

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Официальный курс валют

По состоянию на 12 августа НБУ установил новый курс иностранных валют на таком уровне:

  • доллар — 41,11 грн (+0,13);
  • евро — 44,89 грн (+0,08);
  • злотый — 10,39 грн (+0,01).
Официальный курс валют НБУ 12 августа
Официальный курс гривны к иностранным валютам за 1 единицу. Скриншот с сайта НБУ

Курс валют на "черном" рынке

По состоянию на утро 12 августа курс доллара на "черном" рынке составляет 41,30 — 41,37 грн.

В то же время "черный" курс евро на уровне 45,07 — 45,07 грн.

В свою очередь курс польского злотого на "черном" рынке составляет 10,40 — 10,45 грн.

Курс валют в банках

По данным сайта finance.ua, ПриватБанк покупает доллар за 40,65 грн (+0,05), а продает — 41,25 (+0,05). Райффайзен Банк же покупает американскую валюту за — 40,60 грн (-0,20), продает за 41,15 грн (-0,03). В Ощадбанке доллар покупают за 40,85 грн (-0,10), продают — 41,45 грн (-0,05). В Universal Bank покупают за 40,10 грн (-0,05), продают — 41,20 грн (-0,05). В Укрсиббанке доллар стоит при покупке 40,65 грн (-0,10), а при продаже — 41,25 грн (-0,10).

Евровалюту в ПриватБанке покупают за 44,20 грн (+0,05), а продают — 45,20 грн (+0,05). В Райффайзен Банке евро стоит при покупке 44,20 грн (-0,30), а при продаже — 45,00 грн (-0,09). В Ощадбанке эту валюту покупают за 44,50 грн (0,00), продают — за 45,45 грн (+0,05). В Universal Bank покупают за 43,50 грн (-0,10), продают — 45,00 грн (-0,10). Укрсиббанк евро покупает за 44,35 грн (-0,05), а продает — 45,25 грн (-0,05).

Сколько стоит покупка/продажа доллара, евро и злотого в Украине 12 августа
Сравнение курсов доллара между банками Украины. Скриншот с сайта finance.ua

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Прогноз курса доллара

Банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Каналу заявил, что середина августа принесет относительную стабильность на валютном рынке. Как и на прошлой неделе, будет сохраняться курсовой промежуточный период.

"То есть будет продолжаться тенденция, когда валютные курсы при незначительной восходящей и нисходящей попеременных динамиках будут оставаться в пределах новых коридоров. В то же время этот этап не будет длиться вечно, ведь инфляционное давление осенью может стать более ощутимым и инфляционный прогноз уже немного другой — до 8,5%", — объяснил Лесовой.

Напомним, что, по мнению экспертов, стремительного роста курса доллара не будет. Возможны определенные колебания стоимости иностранной валюты, однако к показателям 38 грн курс уже вряд ли вернется.

Также мы спрогнозировали, каким будет курс доллара в начале августа 2024 года. Несмотря на возможные скачки, официальный курс, скорее всего, останется на уровне около 41 гривны.

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