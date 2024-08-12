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Курс валют в Україні знову зростає — скільки коштує долар, євро та злотий сьогодні

12 серпня 2024 09:05
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Курс валют сьогодні, 12 серпня — скільки коштує долар, євро та злотий
Обмінник у Києві. Фото: Новини.LIVE Ігор Кузнєцов
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Національний банк затвердив новий курс валют в Україні станом на понеділок, 12 серпня. Таким чином, зафіксували незначне зростання вартості долара, євро, а також злотого.

Про це свідчать дані Нацбанку та моніторингових платформ.

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Офіційний курс валют 

Станом на 12 серпня НБУ встановив новий курс іноземних валют на такому рівні:

  • долар — 41,11 грн (+0,13);
  • євро — 44,89 грн (+0,08);
  • злотий — 10,39 грн (+0,01).
Офіційний курс валют НБУ 12 серпня
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю. Скриншот із сайту НБУ

Курс валют на "чорному" ринку

Станом на ранок 12 серпня курс долара на "чорному" ринку становить 41,30 — 41,37 грн.

Водночас "чорний" курс євро на рівні 45,07 — 45,07 грн.

Своєю чергою курс польського злотого на "чорному" ринку складає 10,40 — 10,45 грн.

Курс валют в банках

За даними сайту finance.ua, ПриватБанк купує долар за 40,65 грн (+0,05), а продає — 41,25 (+0,05). Натомість Райффайзен Банк купує американську валюту за — 40,60 грн (-0,20), продає за 41,15 грн (-0,03). В Ощадбанку долар купують за 40,85 грн (-0,10), продають — 41,45 грн (-0,05). В Universal Bank купують за 40,10 грн (-0,05), продають — 41,20 грн (-0,05). В Укрсиббанку долар коштує під час купівлі 40,65 грн (-0,10), а під час продажу — 41,25 грн (-0,10).

Євровалюту в ПриватБанку купують за 44,20 грн (+0,05), а продають — 45,20 грн (+0,05). В Райффайзен Банку євро коштує під час покупки 44,20 грн (-0,30), а під час продажу — 45,00 грн (-0,09). В Ощадбанку цю валюту купують за 44,50 грн (0,00), продають — за 45,45 грн (+0,05). В Universal Bank купують за 43,50 грн (-0,10), продають — 45,00 грн (-0,10). Укрсиббанк євро купує за 44,35 грн (-0,05), а продає — 45,25 грн (-0,05).

Скільки коштує купівля/продаж долара, євро та злотого в Україні 12 серпня
Порівняння курсів долара між банками України. Скриншот із сайту finance.ua

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Прогноз курсу долара

Банкір Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу заявив, що середина серпня принесе відносну стабільність на валютному ринку.  Як і минулого тижня, зберігатиметься курсовий "проміжний період".

"Тобто продовжуватиметься тенденція, коли валютні курси за незначної висхідної та спадної поперемінних динамік залишатимуться в межах нових коридорів. Водночас цей етап не триватиме вічно, адже інфляційний тиск восени може стати більш відчутним та й інфляційний прогноз вже трохи інший — до 8,5%", — пояснив Лєсовий.

Нагадаємо, що на думку експертів, стрімкого зростання курсу долара не буде. Можливі певні коливання вартості іноземної валюти, однак до показників у 38 грн курс вже навряд чи повернеться.

Також ми спрогнозували, яким буде курс долара на початку серпня 2024 року. Попри можливі стрибки, офіційний курс, найбільш ймовірно, залишиться на рівні близько 41 гривні.

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