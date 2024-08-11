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Курс валют в Украине — сколько сегодня стоят доллар, евро и злотый

11 августа 2024 09:05
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Курс валют 11 августа – стоимость доллара, евро и злотого в банках и обменниках
Люди возле указателя в пункт обмена валют. Фото: Новини.LIVE
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

По состоянию на утро воскресенья, 11 августа, курс валюты, по данным Национального банка Украины, за последние сутки не изменился. Доллар, евро и злотый стоят столько же, сколько стоили в прошлые сутки. А вот стоимость валюты в банках и обменниках несколько изменилась.

Об этом сообщает Нацбанк и мониторинговые сайты.

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Курс доллара, евро и злотого

Национальный банк установил официальные курсы иностранных валют на следующем уровне:

  • доллар — 40,99 грн (+0,00);
  • евро — 44,8 грн (+0,00);
  • злотый — 10,37 грн (+0,00).

Курс валют в банках

По данным портала Kurs, на наличном рынке доллар дорожает. В среднем валюта при покупке стоит 40,9 грн (+0,1), а при продаже — 41,4 грн (+0,1). Евровалюта в покупке стоит — 44,6 грн (+0,1), а в продаже — 45,3 грн (+0,1).

ПриватБанк доллар покупает за 40,75 грн (+0,1), продает — за 41,35 грн (+0,1). В Райффайзен Банке покупают за 40,9 грн (+0,3), продают — за 41,29 грн (+0,14). В Ощадбанке доллар при покупке стоит 40,85 грн (+0,00), а при продаже — 41,55 грн (+0,00).

Свежий курс доллара в банках Украины

Курс доллара в ведущих банках Украины 11 августа
Курс доллара в ведущих банках 11 августа. Скриншот kurs.com.ua

Курс валют в обменниках

По информации Minfin, в обменниках доллар при покупке стоит 41,30 грн (+0,00), при продаже — 41,38 грн (+0,01). Евровалюта при покупке стоит 45,08 грн (+0,00), при продаже — 45,25 грн (+0,00).

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Прогноз по курсу доллара

Напомним, эксперты полагают, что стремительного роста курса доллара не будет. Некоторые колебания стоимости иностранной валюты могут произойти, однако к показателям, зафиксированным в начале года, когда доллар стоил 38 грн, курс уже вряд ли вернется.

Также мы сообщали, что в случае необходимости Национальный банк может усилить валютные ограничения для нивелирования давления на гривну. Правда, в Украине достаточный уровень золотовалютных резервов для поддержания курса национальной валюты в краткосрочной перспективе.

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