Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Курс валют в Украине — что будет с долларом и евро осенью

Курс валют в Украине — что будет с долларом и евро осенью

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 13:35
Доллар, евро и гривна — как изменится курс валют в Украине осенью
Доллары и евро на столе. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Осенью валютный рынок Украины традиционно демонстрирует активные колебания. На это влияют как внутренние экономические факторы, так и ситуация на мировых рынках, а также политические события.

О том, что же ожидает украинцев — укрепление гривны или новая волна роста иностранных валют, рассказал Новини.LIVE руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов "АНТС" Илья Несходовский.

Реклама
Читайте также:

Эксперт отметил, что вопрос колебания доллара и евро в нашей стране нужно рассматривать отдельно, поскольку курс американской валюты в первую очередь зависит от политики Национального банка Украины. Тогда как на европейскую будут влиять мировые события, в частности введение пошлин президентом США Дональдом Трампом.

Каким будет курс доллара осенью

"Национальный банк продолжает свою политику удерживания в незначительном коридоре доллара, поэтому американская валюта до октября не претерпит значительных изменений. Курс будет держаться с незначительным колебанием, буквально в несколько процентов", — считает Несходовский.

Он подчеркнул, что во время войны такая политика НБУ вполне оправдана. Ведь стабильность курса доллара увеличивает доверие к гривне. В результате люди не спешат избавляться от гривневых сбережений в пользу долларовых и не создают давление на рынке валют.

Каким будет курс евро осенью

Несходовский пояснил, что колебания европейской валюты в первую очередь зависит от изменений в мировой экономической политике на фоне пошлин, которые вводят США в отношении других стран. Он напомнил, что в начале таможенных войн американская валюта на мировом рынке подешевела.

Однако после подписания соглашения между США и Европейским Союзом относительно обязательств ЕС закупать американское вооружение ослабило позиции евро.

По мнению экономиста, в августе ситуация в паре гривна-евро будет стабильной, если не будет каких-то чрезвычайных событий.

"Что будет с валютой осенью  будет зависеть от многих факторов: как будет развиваться ситуация в целом в Украине, будут ли достигнуты определенные сдвиги в вопросе окончания войны, какие еще тарифы будет вводить Трамп против России и т.д.", — считает Несходовский.

Эксперт добавил, что изменений на валютном рынке может не быть до октября 2025 года. Но в целом на осень есть определенная неопределенность.

Ранее мы рассказывали, какую сумму в гривнах надо иметь, чтобы покупать доллары.

Также узнавайте, какие лимиты на покупку валюты действуют в 2025 году.

курс валют курс евро доллар валюта обмен валют
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации