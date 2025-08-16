Доллар, евро и гривна — как изменится курс валют в Украине осенью

Доллары и евро на столе. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Осенью валютный рынок Украины традиционно демонстрирует активные колебания. На это влияют как внутренние экономические факторы, так и ситуация на мировых рынках, а также политические события.

О том, что же ожидает украинцев — укрепление гривны или новая волна роста иностранных валют, рассказал Новини.LIVE руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов "АНТС" Илья Несходовский.

Эксперт отметил, что вопрос колебания доллара и евро в нашей стране нужно рассматривать отдельно, поскольку курс американской валюты в первую очередь зависит от политики Национального банка Украины. Тогда как на европейскую будут влиять мировые события, в частности введение пошлин президентом США Дональдом Трампом.

Каким будет курс доллара осенью

"Национальный банк продолжает свою политику удерживания в незначительном коридоре доллара, поэтому американская валюта до октября не претерпит значительных изменений. Курс будет держаться с незначительным колебанием, буквально в несколько процентов", — считает Несходовский.

Он подчеркнул, что во время войны такая политика НБУ вполне оправдана. Ведь стабильность курса доллара увеличивает доверие к гривне. В результате люди не спешат избавляться от гривневых сбережений в пользу долларовых и не создают давление на рынке валют.

Каким будет курс евро осенью

Несходовский пояснил, что колебания европейской валюты в первую очередь зависит от изменений в мировой экономической политике на фоне пошлин, которые вводят США в отношении других стран. Он напомнил, что в начале таможенных войн американская валюта на мировом рынке подешевела.

Однако после подписания соглашения между США и Европейским Союзом относительно обязательств ЕС закупать американское вооружение ослабило позиции евро.

По мнению экономиста, в августе ситуация в паре гривна-евро будет стабильной, если не будет каких-то чрезвычайных событий.

"Что будет с валютой осенью — будет зависеть от многих факторов: как будет развиваться ситуация в целом в Украине, будут ли достигнуты определенные сдвиги в вопросе окончания войны, какие еще тарифы будет вводить Трамп против России и т.д.", — считает Несходовский.

Эксперт добавил, что изменений на валютном рынке может не быть до октября 2025 года. Но в целом на осень есть определенная неопределенность.

