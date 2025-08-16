Долар, євро і гривня — як зміниться курс валют в Україні восени

Долари та євро на столі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Восени валютний ринок України традиційно демонструє активні коливання. На це впливають як внутрішні економічні фактори, так і ситуація на світових ринках, а також політичні події.

Про те, що ж очікує на українців — зміцнення гривні чи нова хвиля зростання іноземних валют, розповів Новини.LIVE керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів "АНТС" Ілля Несходовський.

Реклама

Читайте також:

Експерт зазначив, що питання коливання долара і євро в нашій країні потрібно розглядати окремо, оскільки курс американської валюти насамперед залежить від політики Національного банку України. Тоді як на європейську впливатимуть світові події, зокрема запровадження мит президентом США Дональдом Трампом.

Яким буде курс долара восени

"Національний банк продовжує свою політику утримування в незначному коридорі долара, тому американська валюта до жовтня не зазнає значних змін. Курс триматиметься з незначним коливанням, буквально у декілька відсотків", — вважає Несходовський.

Він підкреслив, що під час війни така політика НБУ цілком виправдана. Адже стабільність курсу долара збільшує довіру до гривні. В результаті люди не поспішають позбуватися гривневих заощаджень на користь доларових й не створюють тиск на ринку валют.

Яким буде курс євро восени

Несходовський пояснив, що коливання європейської валюти насамперед залежить від змін у світовій економічній політиці на тлі мит, що вводять США щодо інших країн. Він нагадав, що на початку митних війн американська валюта на світовому ринку здешевшала.

Проте після підписання угоди між США і Європейським Союзом щодо зобов'язань ЄС закуповувати американське озброєння послабило позиції євро.

На думку економіста, у серпні ситуація в парі гривня-євро буде стабільною, якщо не буде якихось надзвичайних подій.

"Що буде з валютою восени — залежатиме від багатьох факторів: як розвиватиметься ситуація в цілому в Україні, чи будуть досягнути певні зрушення у питанні закінчення війни, які ще тарифи вводитиме Трамп проти Росії тощо", — вважає Несходовський.

Експерт додав, що змін на валютному ринку може не бути до жовтня 2025 року. Але загалом на осінь є певна невизначеність.

Раніше ми розповідали, яку суму в гривнях треба мати, щоб купувати долари.

Також дізнавайтеся, які ліміти на купівлю валюти діють у 2025 році.