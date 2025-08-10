Купити долари чи євро у 2025 році — що треба знати про обмеження

Чоловік біля банкомата ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Повномасштабне вторгнення російських військ в Україну 24 лютого 2022 року стало головною причиною того, що Національний банк увів валютні обмеження на фінансовому ринку країну. Однак з часом правила були дещо послаблені.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що мають знати українці, які у 2025 році планують купувати долари, євро або іншу іноземну валюту.

Які зараз діють правила для купівлі валюти

Усі обмеження на купівлю валюти були скасовані Нацбанком ще у грудні 2023 року, йдеться на сайті регулятора. Відповідно, купити долари або євро у касах українських банків можна без обмежень. Єдине, що може стати на перешкоді — відсутність валюти у відділеннях фінустанов.

При цьому в Україні продовжують діяти обмеження на зняття готівки. Так, згідно з правилами регулятора, у касах банків українці зможуть отримати лише 100 тисяч гривень — це максимальна сума, яку дозволено знімати з рахунку не більше одного разу на день. У банкоматах та в POS-терміналах денний ліміт по картці встановлений на позначці у 50 тисяч гривень.

