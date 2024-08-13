Курс валют сегодня 13 августа — какова стоимость доллара, евро и злотого сегодня

Точка обмена валют. Фото: РБК-Украина

Курс иностранных валют в Украине во вторник, 13 августа продолжает расти. Это касается американского доллара, евро валюты и польского злотого.



Об этом сообщает Новости.LIVE со ссылкой на Нацбанк и Минфин.

Курс доллара

Курс американского доллара по состоянию на 13 августа установлен на уровне: 41,28 (+0,17).

Читайте также:

Курс евро

Официальный курс евро утвержденный Нацбанком составляет: 45,10 (+0,21).

Курс злотого

При НБУ курс злотого в субботу, 13 августа, составляет: 10,47 (+0,08).

Курс доллара в банках

По данным Минфина, в ПриватБанке доллар покупают за 40,90 (+0,35), продают – за 41,50 (+0,25). Райффайзен Банк покупает эту валюту за 41,10 (+0,50), продает – за 41,47 (+0,32). В то же время в Ощадбанке стоимость доллара при покупке осталась той же 40,85 (0,00), а при продаже немного увеличилась — 41,50 (+0,05).

Курс евро в банках

Евровалюта в ПриватБанке при покупке стоит 44,45 (+0,25), при продаже — 45,45 (+0,25). В Райффайзен Банке евро покупают за 44,70 (+0,50), а продают – за 45,37 (+0,37). Ощадбанк покупает эту валюту за 44,45 (-0.05), а продает – за 45,30 (-0,15).

Курс злотого в банках

В свою очередь польский злотый остался в трех банках на том же уровне, что и вчера. В частности, в ПриватБанке при покупке стоит 10,26 (0,00), а при продаже — за 10,44 (0,00). Райффайзен Банк покупает эту валюту на том же уровне, что и сутки назад – за 9,50 (0,00), а продает – за 10,80 (0,00). В то же время в Ощадбанке злотый покупают за 9,90 (0,00), а продают — за 10,50 (0,00), как и 12 августа.

Курс доллара в обменниках

На наличном рынке стоимость доллара растет. Валюта стоит в среднем по покупке 41,40 (+0,05), в продаже — 41,50 (+0,05).

Курс евро в обменниках

В свою очередь евровалюта не отстает и тоже уверенно растет. В среднем покупка евро составляет 45,22 (+0,07), а продажа – 45,40 (+0,08).

Курс злотого в обменниках

Стоимость польского злотого на наличном рынке в покупке осталась та же - 10,38 (0,00), в продаже подорожала - 10,50 (+0,03).

Конвертер валют

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.

Прогноз курса доллара

По словам главы департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесова в комментарии УНИАН, с начала августа валютный рынок находится в состоянии стабильности. НБУ вовремя остановил ажиотаж в конце июля. Это позволило стабилизировать курс в пределах 40,7–41,7 грн за доллар. Он прогнозирует, что на следующей неделе курс останется в этих пределах.

"Вполне возможно, что уже совсем скоро курсовые показатели будут не спеша двигаться вверх, однако это не будет спешно и врасплох: едва заметными шагами в осенний период официальный курс доллара может достичь "бюджетной" отметки в 42,1 грн/долл., а новые валютные коридоры будут в пределах 41-42 грн/долл. и 44-47 грн/евро" , — сказал Лесной.

Ранее мы спрогнозировали, каким будет курс доллара в начале августа 2024 года. Прыжки возможны до 42 гривен, но, несмотря на это, официальный курс, вероятно, останется на уровне около 41 гривны.

В то же время председатель комитета экономистов Украины Андрей Новак отметил, что в настоящее время практически нет возможности прогнозировать курс гривны по отношению к доллару. Это объясняется фактическим отсутствием курсовой политики НБУ.