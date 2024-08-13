Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Курс валют в Украине продолжает расти — какая стоимость доллара, евро и злотого сегодня arrow

Курс валют в Украине продолжает расти — какая стоимость доллара, евро и злотого сегодня

13 августа 2024 09:05
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Курс валют сегодня 13 августа — какова стоимость доллара, евро и злотого сегодня
Точка обмена валют. Фото: РБК-Украина
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Курс иностранных валют в Украине во вторник, 13 августа продолжает расти. Это касается американского доллара, евро валюты и польского злотого.

Об этом сообщает Новости.LIVE со ссылкой на Нацбанк и Минфин.

Курс доллара

Курс американского доллара по состоянию на 13 августа установлен на уровне: 41,28 (+0,17).

Читайте также:

Курс евро

Официальный курс евро утвержденный Нацбанком составляет: 45,10 (+0,21).

Курс злотого

При НБУ курс злотого в субботу, 13 августа, составляет: 10,47 (+0,08).

Курс доллара в банках

По данным Минфина, в ПриватБанке доллар покупают за 40,90 (+0,35), продают – за 41,50 (+0,25). Райффайзен Банк покупает эту валюту за 41,10 (+0,50), продает – за 41,47 (+0,32). В то же время в Ощадбанке стоимость доллара при покупке осталась той же 40,85 (0,00), а при продаже немного увеличилась — 41,50 (+0,05).

Курс евро в банках

Евровалюта в ПриватБанке при покупке стоит 44,45 (+0,25), при продаже — 45,45 (+0,25). В Райффайзен Банке евро покупают за 44,70 (+0,50), а продают – за 45,37 (+0,37). Ощадбанк покупает эту валюту за 44,45 (-0.05), а продает – за 45,30 (-0,15).

Курс злотого в банках

В свою очередь польский злотый остался в трех банках на том же уровне, что и вчера. В частности, в ПриватБанке при покупке стоит 10,26 (0,00), а при продаже — за 10,44 (0,00). Райффайзен Банк покупает эту валюту на том же уровне, что и сутки назад – за 9,50 (0,00), а продает – за 10,80 (0,00). В то же время в Ощадбанке злотый покупают за 9,90 (0,00), а продают — за 10,50 (0,00), как и 12 августа.

Курс валют в Украине продолжает расти - какова стоимость доллара, евро и злотого сегодня - фото 1

 

Курс доллара в обменниках

На наличном рынке стоимость доллара растет. Валюта стоит в среднем по покупке 41,40 (+0,05), в продаже — 41,50 (+0,05).

Курс евро в обменниках

В свою очередь евровалюта не отстает и тоже уверенно растет. В среднем покупка евро составляет 45,22 (+0,07), а продажа – 45,40 (+0,08).

Курс злотого в обменниках

Стоимость польского злотого на наличном рынке в покупке осталась та же - 10,38 (0,00), в продаже подорожала - 10,50 (+0,03).

Конвертер валют

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.

Прогноз курса доллара

По словам главы департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесова в комментарии УНИАН, с начала августа валютный рынок находится в состоянии стабильности. НБУ вовремя остановил ажиотаж в конце июля. Это позволило стабилизировать курс в пределах 40,7–41,7 грн за доллар. Он прогнозирует, что на следующей неделе курс останется в этих пределах.

"Вполне возможно, что уже совсем скоро курсовые показатели будут не спеша двигаться вверх, однако это не будет спешно и врасплох: едва заметными шагами в осенний период официальный курс доллара может достичь "бюджетной" отметки в 42,1 грн/долл., а новые валютные коридоры будут в пределах 41-42 грн/долл. и 44-47 грн/евро" , — сказал Лесной.

Ранее мы спрогнозировали, каким будет курс доллара в начале августа 2024 года. Прыжки возможны до 42 гривен, но, несмотря на это, официальный курс, вероятно, останется на уровне около 41 гривны.

В то же время председатель комитета экономистов Украины Андрей Новак отметил, что в настоящее время практически нет возможности прогнозировать курс гривны по отношению к доллару. Это объясняется фактическим отсутствием курсовой политики НБУ.

курс валют курс доллара курс евро валюта обмен валют

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:03 Адвокат ответил, можно ли судиться с ТЦК, если не успели обновить данные

Text

09:55 Братчук объяснил, как события в Курске повлияли на ситуацию на Покровском направлении

09:47 В Одессе сегодня действуют отключения света — адреса

09:34 Ощадбанк изменит тарифы для карт — кто будет платить больше

09:23 Мощные взрывы будут раздаваться на Одесчине — к чему следует быть готовыми

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

09:17 В Киеве снова подожгли авто военного — что известно

09:05 Курс валют в Украине продолжает расти — какая стоимость доллара, евро и злотого сегодня

09:03 В приюте для беженцев в Германии нашли мертвого украинца с ранением

09:01 Россияне ударили по Сумщине — есть раненый и проблемы с электроснабжением

08:53 Льготы на коммуналку — ПФУ уточнил, кто получит скидку в 75%

10:03 Адвокат ответил, можно ли судиться с ТЦК, если не успели обновить данные

09:47 В Одессе сегодня действуют отключения света — адреса

09:34 Ощадбанк изменит тарифы для карт — кто будет платить больше

09:23 Мощные взрывы будут раздаваться на Одесчине — к чему следует быть готовыми

09:17 В Киеве снова подожгли авто военного — что известно

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

09:05 Курс валют в Украине продолжает расти — какая стоимость доллара, евро и злотого сегодня

09:03 В приюте для беженцев в Германии нашли мертвого украинца с ранением

09:01 Россияне ударили по Сумщине — есть раненый и проблемы с электроснабжением

08:53 Льготы на коммуналку — ПФУ уточнил, кто получит скидку в 75%

08:44 Прорыв в Курской области — Путин впервые выступил с заявлением

Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

06:40 Цены за 1 кг латуни в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

06:30 В августе обвалились цены на сою — сколько стоит зерно в Украине

10 августа 2024
Эксклюзив

06:48 Иллюзии о России развеяли цены, но контроль все еще ужасен — как живет оккупированный Крым

06:40 Цены за 1 кг металлолома в Украине — сколько стоит чермет в августе

9 августа 2024

06:40 Сколько стоит золото в Украине — цены за 1 г драгоценных металлов в августе

Новость с видео

06:05 Запрет Telegram в Украине — почему мессенджер не заблокируют и что говорят в парламенте

8 августа 2024
Эксклюзив

18:18 Нашествие змей в Одессе — какую представляют угрозу для человека

06:40 Цены на латунь в августе — сколько стоят цветные металлы в Украине

Новость с видео

06:03 Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

Text

09:55 Братчук объяснил, как события в Курске повлияли на ситуацию на Покровском направлении

Text

08:00 Заявление Банковой о Курске и коррупция в Минэнерго — эфир Ранок.LIVE

Text

01:40 Ляшко рассказал об итогах первого заседания Совета по восстановлению "Охматдета"

12 августа 2024
Text

21:48 Ляшко назвал сроки восстановления Охматдета и объяснил ответственность по расходам бюджета

Text

17:53 Незаконное пересечение границы — в ГПСУ ответили, возросло ли количество попыток

Text

17:50 Расширение плацдарма в Курской области и пожар на ЗАЭС — эфир Вечір.LIVE

Text

15:59 Демченко прокомментировал движение техники в Беларуси — какая угроза для Украины

Text

15:45 Нардеп объяснил, кто виноват в назначении взяточников на государственные должности

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

Text

13:00 Россия перебрасывает силы под Курск, угрозы Лукашенко и пожар на ЗАЭС — эфир День.LIVE

Text

11:06 Эксперт объяснил, почему увеличение налогов не помогут пополнить госбюджет Украины

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

1 августа 2024

03:20 Ленивый домашний медовик за 10 минут — простой и быстрый рецепт

31 июля 2024

08:43 Забарный станет частью нового проекта в амбициозном итальянском клубе

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы