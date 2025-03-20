Курс доллара на валютном рынке Украины — где выгоднее всего обменять деньги 20 марта 2025

Пункт обмена валют в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

За последние сутки в украинских банках и обменниках изменился курс доллара. Стоимость валюты США в банках и обменниках немного снизилась.

Новини.LIVE рассказывают, какой курс доллара установили банки и обменники на четверг, 20 марта.

Читайте также:

Курс доллара в обменниках

По состоянию на 20 марта, доллары в обменниках покупают в среднем по 41,21 гривны, что на 4 копейки дешевле, чем в предыдущий день. Продают валюту США по 41,63 гривны — на 4 копейки дороже относительно 19 марта.

Курс доллара в банках

К утру 20 марта курс доллара в банках составляет в среднем 41,24 гривны, что на 2 копейки ниже по отношению к предыдущему дню. Продают доллар банки в среднем по 41,79 гривны. Это также на 2 копейки дешевле, если сравнивать с курсом 19 марта.

Курс доллара в кассах банков Украины:

Райффайзен Банк: покупка — 41,20, продажа — 41,67;

Юнекс Банк: покупка — 41,30, продажа — 41,77;

Украинский Капитал: покупка — 41,05, продажа — 41,63;

Аккордбанк: покупка — 41,25, продажа — 41,78;

Sky Bank: покупка — 41,43, продажа — 41,58;

Таскомбанк: покупка — 41,30, продажа — 41,85;

Банк Пивденный: покупка — 41,45, продажа — 41,75;

Банк инвестиций и сбережений: покупка — 41,30, продажа — 41,65;

МТБ Банк: покупка — 41,30, продажа — 41,80;

Кредит Днепр: покупка — 41,45, продажа — 41,75;

Банк Альянс: покупка — 41,30, продажа — 41,80;

Кристалбанк: покупка — 41,20, продажа — 41,72;

Банк Львов: покупка — 41,47, продажа — 41,57;

Универсал Банк: покупка — 40,75, продажа — 41,75;

Поликомбанк: покупка — 41,20, продажа — 41,90;

Окси Банк: покупка — 41,25, продажа — 41,75.

Ощадбанк: покупка — 41,30, продажа — 41,70;

Монобанк: покупка — 41,40, продажа — 41,83.

Какую сумму в долларах нужно откладывать

Одно из основных правил финансовой грамотности заключается в том, что необходимо создавать финансовую подушку из своих доходов. Желательно регулярно откладывать средства, причем эффективнее конвертировать национальную валюту в иностранную, чтобы защитить сбережения от обесценивания.

Как отмечает доктор экономических наук Алексей Плотников, этот вопрос носит субъективный характер, поскольку невозможно найти универсальный ответ, который бы подошел каждому. Украинцы находятся в разных финансовых условиях: совет откладывать 20% от дохода для человека, который зарабатывает в среднем 20 000 грн в месяц, будет неэффективным для того, кто получает минимальную зарплату в размере 8 000 грн.

"Все зависит от доходов конкретного украинца и наличия свободных финансов. Рекомендуют держать деньги в нескольких валютах, диверсифицировать портфель: часть в долларах, часть в евро, часть в гривнах. Не могу посоветовать точную сумму, которую надо откладывать ежемесячно, потому что не знаю, сколько зарабатывает человек", — отметил Алексей Плотников.

Многие эксперты советуют сначала отложить определенную сумму, а оставшиеся средства тратить на текущие нужды. Однако и здесь возникает сложность: если отложить 1 000 грн с минимальной зарплаты и перевести их в доллары, нет гарантии, что средств хватит для покрытия базовых потребностей до следующей зарплаты.

Что еще стоит знать украинцам

Из-за торговой политики, которую реализует президент США Дональд Трамп, курс доллара за последние три месяца достиг минимальных значений. Это вызвало интерес инвесторов к более стабильным валютам, таким как японская иена и швейцарский франк.

Кроме того, эксперты дали рекомендации украинцам по сохранению сбережений. Специалисты советуют рассмотреть возможность вложения средств в облигации внутренних государственных займов как один из надежных вариантов.