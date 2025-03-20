Курс долара на валютному ринку України — де найвигідніше обміняти гроші 20 березня 2025

Пункт обміну валют у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

За останню добу в українських банках та обмінниках змінився курс долара. Вартість валюти США в банках і обмінниках трохи знизилася.

Новини.LIVE розповідають, який курс долара встановили банки та обмінники на четвер, 20 березня.

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Курс долара в обмінниках

Станом на 20 березня, долари в обмінниках купують у середньому за 41,21 гривні, що на 4 копійки дорожче, ніж днем раніше. Продають валюту США за 41,63 гривні — на 4 копійки дешевше, ніж 19 березня.

Курс долара у банках

На ранок 20 березня курс долара в банках становить у середньому 41,24 гривні. На 2 копійки нижче відносно попереднього дня. Продають долар банки в середньому за 41,79 гривні. Це також на 2 копійки дешевше, якщо порівняти з курсом 19 березня.

Курс долара у касах банків України:

Райффайзен Банк: купівля — 41,20, продаж — 41,67;

Юнекс Банк: купівля — 41,30, продаж — 41,77;

Український Капітал: купівля — 41,05, продаж — 41,63;

Акордбанк: купівля — 41,25, продаж — 41,78;

Sky Bank: купівля — 41,43, продаж — 41,58;

Таскомбанк: купівля — 41,30, продаж — 41,85;

Банк Південний: купівля — 41,45, продаж — 41,75;

Банк інвестицій та заощаджень: купівля — 41,30, продаж — 41,65;

МТБ Банк: купівля — 41,30, продаж — 41,80;

Кредит Дніпро: купівля — 41,45, продаж — 41,75;

Банк Альянс: купівля — 41,30, продаж — 41,80;

Крісталбанк: купівля — 41,20, продаж — 41,72;

Банк Львів: купівля — 41,47, продаж — 41,57;

Універсал Банк: купівля — 40,75, продаж — 41,75;

Полікомбанк: купівля — 41,20, продаж — 41,90;

Оксі Банк: купівля — 41,25, продаж — 41,75.

Ощадбанк: купівля — 41,30, продаж — 41,70;

Монобанк: купівля — 41,40, продаж — 41,83.

Яку суму в доларах потрібно відкладати

Одне з основних правил фінансової грамотності полягає в тому, що необхідно створювати фінансову подушку зі своїх доходів. Бажано регулярно відкладати кошти, причому ефективніше конвертувати національну валюту в іноземну, щоб захистити заощадження від знецінення.

Як зазначає доктор економічних наук Олексій Плотніков, це питання має суб'єктивний характер, оскільки неможливо знайти універсальну відповідь, яка б підійшла кожному. Українці перебувають у різних фінансових умовах: порада відкладати 20% доходу для людини, яка заробляє 20 000 грн на місяць, буде неефективною для того, хто отримує мінімальну зарплату 8 000 грн

"Все залежить від доходів конкретного українця та наявності вільних фінансів. Рекомендують тримати гроші в кількох валютах, диверсифікувати портфель: частину в доларах, частину в євро, частину в гривнях. Не можу порадити точну суму, яку треба відкладати щомісяця, бо не знаю, скільки заробляє людина", — зауважив Олексій Плотніков.

Багато експертів радять спочатку відкласти певну суму, а кошти, що вже залишилися, витрачати на поточні потреби. Однак і тут виникає складність: якщо відкласти 1 000 грн з мінімальної зарплати й перевести їх у долари, немає гарантії, що коштів вистачить для покриття базових потреб до наступної зарплати.

Що ще варто знати українцям

Через торговельну політику, яку реалізує президент США Дональд Трамп, курс долара за останні три місяці досяг мінімальних значень. Це викликало інтерес інвесторів до більш стабільних валют, таких як японська єна та швейцарський франк.

Крім того, експерти дали рекомендації українцям щодо збереження заощаджень. Фахівці радять розглянути можливість вкладення коштів у облігації внутрішніх державних позик як один із надійних варіантів.