НБУ обновил официальный курс доллара на 24 февраля — актуальные данные и прогнозы

Пункт обмена валют в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Изменения официального курса доллара в Украине в феврале 2025 года напоминают американские горки. Валюта Соединенных Штатов то укрепляется, то снова дешевеет. Впрочем, эксперты прогнозируют, что доллар будет постепенно дорожать.

Новини.LIVE рассказывают, какой курс доллара установил Национальный банк Украины на понедельник, 24 февраля.

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Курс доллара НБУ

Национальный банк Украины снизил курс доллара к гривне в начале следующей недели. После трехдневного роста американская валюта начала дешеветь.

Официальный курс на эту дату установлен на уровне 41,5919 грн за 1 доллар, что на 0,1397 грн меньше, чем в пятницу, 21 февраля.

В первой половине января 2025 года курс доллара демонстрировал рост, достигнув пика 42,28 грн/доллар к 13 января. Однако уже со второй половины января наблюдалось постепенное удешевление американской валюты, которое продолжалось в течение первых дней февраля.

Курсовая динамика доллара в феврале. Фото: НБУ

Что будет с курсом доллара в Украине

По данным НБУ, в январе 2025 года финансовые аналитики пересмотрели прогнозы по курсу доллара на ближайший год, повысив ожидания до 45,19 грн за доллар. В декабре 2024 года они прогнозировали курс на уровне 44,83 грн/доллар.

Банковские эксперты также обновили свои оценки, предсказывая рост доллара до 45,31 грн. В октябре 2024 года их прогноз был более сдержанным — 44,92 грн/доллар.

Напомним, что президент США Дональд Трамп инициировал переговоры по завершению войны в Украине. Однако его решения и заявления не влияют на валютный рынок и не способны изменить курс доллара.

Кроме того, появились прогнозы относительно курса доллара до конца зимы. По мнению экспертов, текущее снижение не является укреплением гривны, а лишь временно замедляет ее девальвацию.