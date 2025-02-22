НБУ оновив офіційний курс долара на 24 лютого – актуальні дані та прогнози

Пункт обміну валют у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Зміни офіційного курсу долара в Україні у лютому 2025 року нагадують американські гірки. Валюта Сполучених Штатів то зміцнюється, то знову дешевшає. Втім, експерти прогнозують, що долар буде поступово дорожчати.

Новини.LIVE розповідають, який курс долара встановив Національний банк України на понеділок, 24 лютого.

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Курс долара НБУ

Національний банк України знизив курс долара до гривні на початку наступного тижня. Після триденного зростання американська валюта почала дешевшати.

Офіційний курс на цю дату встановлено на рівні 41,5919 грн за 1 долар, що на 0,1397 грн менше, ніж у п'ятницю, 21 лютого.

У першій половині січня 2025 року курс долара демонстрував зростання, досягнувши піка 42,28 грн/долар до 13 січня. Однак уже з другої половини січня спостерігалося поступове здешевлення американської валюти, яке тривало протягом перших днів лютого.

Курсова динаміка долара у лютому. Фото: НБУ

Що буде з курсом долара в Україні

За даними НБУ, у січні 2025 року фінансові аналітики переглянули прогнози щодо курсу долара на найближчий рік, підвищивши очікування до 45,19 грн за долар. У грудні 2024 року вони прогнозували курс на рівні 44,83 грн/долар.

Банківські експерти також оновили свої оцінки, передбачаючи зростання долара до 45,31 грн. У жовтні 2024 року їхній прогноз був стриманішим — 44,92 грн/долар.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп ініціював переговори щодо завершення війни в Україні. Однак його рішення та заяви не впливають на валютний ринок і не здатні змінити курс долара.

Крім того, з'явилися прогнози щодо курсу долара до кінця зими. На думку експертів, поточне зниження не є зміцненням гривні, а лише тимчасово уповільнює її девальвацію.