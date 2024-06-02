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Курс доллара в Украине — что будет влиять на валютный рынок в начале июня

2 июня 2024 10:54
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Каким будет курс доллара на следующей неделе — прогноз банкира на начало июня
Обмен валют в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В конце мая произошло повышение тарифов на электроэнергию. Это может повлиять на ситуацию на валютном рынке и уровень инфляции.

Прогноз курса валют в начале июня дал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой в комментарии РБК-Украина.

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Эксперт считает, что курсовые изменения не будут внезапными. С третьего по девятое июня ситуация может остаться такой же динамичной, как в мае: курсы валют будут меняться почти ежедневно, но в пределах определенных коридоров, что не создает угрозы для стабильности.

Важным фактором станет результат девальвации гривны в мае, когда курс на межбанке превысил 40,6 грн/доллар.

Прогноз курса валют на начало июня

Лесовой считает, что рынок, несмотря на ежедневную изменчивость, останется стабильным, а ключевые показатели будут на уровне майских.

  • валютные коридоры на межбанковском и наличном рынках: 40-41 грн/доллар и 43-45 грн/евро и 40-41 грн/доллар и 43-46 грн/евро соответственно;
  • шаг ежедневных курсовых изменений: до 0,2–0,3 грн (межбанк), до 0,3–0,5 грн (в комбанках), до 0,5 грн (в обменных пунктах);
  • средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0,5-0,7 грн., в зависимости от валюты;
  • средние недельные отклонения будут в пределах 1,5-2% от стартового курса недели.

"Таким образом, со следующей недели не стоит ожидать доллара по 50 или чего-то подобного. Рынок достаточно инерционен, и любые изменения не происходят внезапно. Ведь он живет по правилам режима управляемой гибкости, который предусматривает мягкое регулирование Нацбанком. В то же время свободное курсообразование свидетельствует о том, что рынок находится на пути к дальнейшей его либерализации", —  констатировал Лесовой.

Что еще стоит знать

Напомним, экономист Александр Савченко в эфире программы Ранок.LIVE высказал мнение, что курс доллара в Украине может достичь 41 гривны в течение месяца-полутора. Он рассказал, что благодаря помощи Запада Украина удерживает высокий курс гривны.

Мы также писали, что украинские банки в последнее время увеличили ввоз наличной валюты для удовлетворения спроса. В апреле 2024 года вдвое больше ввезли евро.

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