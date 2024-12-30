Курс доллара в Украине – к чему готовиться в 2025 году

Девушка считает доллары. Фото: Unsplash

Курс доллара в 2025 году может достичь отметки в 50 грн. Этот показатель будет заложен в цену товаров.

Об этом сказал в эфире программы День.LIVE, эксперт Юрий Гаврилечко.

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По его словам, импортеры будут закладывать риски в свои расчеты, поскольку Украина импортирует даже базовые составляющие, без которых невозможно производить пищевые продукты. В свою очередь уровень собственного производства является низким.

"Это неявный курс, вы его так не увидите. Этот курс будет закладываться в цену абсолютно всех товаров, которые есть", — сказал Гаврилечко.

Официальный курс доллара впервые в истории превысил 42 грн

Национальный банк Украины (НБУ) на последний день 2024 изменил курс гривны к доллару. Так, американская валюта обновила свой исторический максимум.

Известно, что согласно решению регулятора, официальный курс 31 декабря 2024 впервые в истории независимой Украины пересечет отметку в 42 грн и будет на уровне 42,039 грн за один доллар. Накануне, 30 числа, курс гривны составил 41,9403 грн. за доллар.

Примечательно, что в последний раз максимальные показатели фиксировались совсем недавно — 24 декабря Нацбанк установил курс 41,9910 грн/доллар. Так что по итогам 2024 года девальвация гривны к американскому доллару составила 9,6%, а к евро — 3,9%.

Что будет с долларом в 2025 году

Аналитики уверены, что в следующем году не стоит ожидать, что доллар вдруг станет дешеветь. Так, доктор экономических наук Алексей Плотников в комментарии редакции сайта Новини.LIVE предупреждал, что психологическую отметку в 42 грн. доллар пересечет уже в ближайшее время.

"Сейчас трудно говорить, сколько будет стоить доллар к концу 2025 года, но точно больше 42 грн", — отметил эксперт.

Ранее эксперты предупреждали, что на валютном рынке в Украине могут произойти кардинальные изменения в 2025 году. Это произойдет, если партнеры вынудят страну согласиться на мирные переговоры с Россией.

Также мы писали о том, может ли Украина привязать гривну к евро и что тогда произойдет с курсом.