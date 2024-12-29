Експерти пояснили, яким може бути курс долара після війни

Долари на столі. Фото: Unsplash

Якщо Україну змусять підписати перемир’я за хитких і невигідних для неї умов, курс долара може підскочити до 49 гривень. Втім, цей прогноз є лише орієнтиром і рідко справджується.

Про це повідомляє Forbes Ukraine.

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Такі зміни у курсі долара можуть бути спричинені низкою факторів, серед яких політичні та економічні обставини, які впливають на стабільність національної валюти. Експерти переконані, що ситуація на міжнародних ринках, зокрема у США та Європі, а також перспективи української економіки в умовах перемир’я можуть призвести до ослаблення гривні.

Аналітики також зазначають, що курс долара може зростати через підвищення глобальних ризиків, особливо внаслідок економічної невизначеності та впливу на країни, що перебувають у конфлікті.

Прогнози показують на те, що українська економіка може зіткнутися з додатковими труднощами, якщо перемир’я буде досягнуто на умовах, які не задовольняють інтереси України. Це спричинить негативні наслідки для курсу гривні.

Нагадаємо, експерти запевняли, що в січні 2025 року долар коштуватиме понад 42 грн. Цьому сприятиме інавгурація Дональда Трампа і традиційне посилення попиту на валюту серед населення/бізнесу. Тож варто завчасно купити долари, поки курс не піднявся ще вище.

Також ми писали, що грудень був неспокійним місяцем для валютного ринку. Долар спіймав висхідний тренд і щодня дорожчав, аж поки не досяг пікових значень ближче до різдвяно-новорічних свят. Цей період завжди характеризувався підвищеним попитом і різкими коливаннями курсів.