Цены на сигареты в 2025 году — как изменится стоимость

Киоск, в котором продают сигареты. Фото: УНИАН

В 2025 году украинцы будут отдавать за пачку сигарет минимум 116 грн. Цены на сигареты изменятся в связи с повышением акцизов на табачные изделия.

Об этом изданию РБК-Украина рассказал Даниил Гетманцев, который возглавляет комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Украины (ВРУ).

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Как изменятся цены на сигареты в 2025 году

Гетманцев объяснил, что в этом году пачка обычных сигарет будет стоить гражданам на 18,6% больше, чем в 2024 году.

"Что касается табачных изделий для электрического нагрева (ТВЕН), то сегодняшняя их цена — 107,6 грн. Когда ставка акциза вырастет, то пачка будет стоить уже 120 грн - это на 12% дороже цены 2024 года",- сказал Даниил Гетманцев.

По его прогнозным оценкам, в дальнейшем, в 2026-2028 годах, цены на сигареты и ТВЕНы будут меняться примерно на один процент от роста акциза в грн ежегодно.

Какими будут акцизы на табачные изделия

4 декабря 2024 года украинский парламент принял законопроект №11090, который предусматривает поэтапное повышение акцизного налога на табачные изделия.

Документ предусматривает появление новой модели, по которой акциз будет зависеть от курса евро, а не гривны и рост акцизов на табачные изделия с 2025 по 2028 год.

Так, показатель акцизных ставок достигнет размера в 90 евро за 1 тыс. штук обычных сигарет. Для ТВЕН акцизная ставка возрастет до 72 евро за такое же количество товара.

Предполагалось, что законопроект вступит в законную силу с первого дня января 2025 года, однако глава государства Владимир Зеленский его до сих пор не подписал.

Интересно, что сигареты в Украине продолжают оставаться одними из самых дешевых в мире. Так, в нашей стране табачные изделия в среднем стоят более чем вдвое дешевле, чем других странах.

Также недавно стало известно, что суд оштрафовал одессита на 85 тыс. грн. 22-летний мужчина приобрел 12 тысяч пачек сигарет без марок акцизного налога.