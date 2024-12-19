Сравнение цен на топливо: Украина, ЕС и США в 2024 году

Сравнение цен на топливо в Украине, США и ЕС. Графика: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Цены на топливо в Украине пока достаточно стабильны. За год стоимость бензина и автогаза на украинских АЗС выросла примерно на 2-3 гривны, а цены на дизельное топливо пока даже меньше, чем в прошлом. Впрочем, эксперты ожидают, что уже в ближайшее время стоимость горючего может существенно вырасти. На это могут повлиять несколько факторов.

Новини.LIVE решили сравнить, сколько стоит бензин, автогаз и дизельное топливо в Украине и какие цены на них в США и странах ЕС.

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Сравнение стоимости горючего в Украине, США и странах ЕС

Для сравнения цен мы использовали данные о стоимости горючего на украинских АЗС с одного из крупнейших автомобильных порталов Украины Auto.Ria. Цены на топливо в странах ЕС и США были собраны из открытых источников, включая официальные правительственные сайты и ресурсы топливных компаний. Следует отметить, что стоимость горючего постоянно меняется, а также может существенно отличаться даже в пределах одной страны.

Сравнение стоимости горючего в Украине, США и странах ЕС. Инфографика: Новини.LIVE

Сравнение стоимости горючего в Украине, США и странах ЕС Страна Цены на А-95+ в евро Разница цен Цены на А-95 в евро Разница цен Цены на ГП в евро Разница цен Цены на автогаз в евро Разница по ценам Украина 1,32 - 1,26 - 1,18 - 0,80 - Австрия 1,73 +31,1% 1,50 +19% 1,55 +31,4% 1,18 +47,5% Бельгия 1,71 +29,5% 1,65 +31% 1,76 +49,2% 0,97 +21,3% Болгария 1,53 +15,9% 1,29 +2,4% 1,30 +10,2% 0,63 -22,2% Венгрия 1,60 +21,2% 1,50 +19% 1,53 +29,7% 0,91 +13,8% Германия 1,80 +36,4% 1,74 +38,1% 1,62 +37,3% 1,05 +31,3% Великобритания 2,42 +83,3% 2,13 +69% 1,91 +61,7% 1,14 +42,5% Испания 1,67 +26,5% 1,51 +19,8% 1,42 +20,3% 0,94 +17,5% Италия 1,92 +45,5% 1,76 +39,7% 1,66 +40,7% 0,72 -10% Польша 1,57 +18,9% 1,42 +12,7% 1,44 +22% 0,75 -6,3% Португалия 1,87 +41,7% 1,74 +38,1% 1,65 +39,8% 0,91 +13,8% Румыния 1,49 +12,9% 1,93 +53,2% 1,43 +21,2% 0,72 -10% Франция 1,83 +38,6% 1,75 +38,9% 1,66 +40,7% 1,00 +25% Чехия 1,50 +13,6% 1,41 +11,9% 1,38 +16,9% 0,70 -12,5% США 3,68 +178,8% 3,33 +164,3% 3,33 +182,2% 2,35 +193,6%

Как видим, среди европейских стран и США в Украине сейчас самые дешевые бензин и дизельное топливо. Наиболее схожие с украинскими цены на эти виды горючего можно найти в Болгарии и Чехии. Например, обычный А-95 в Болгарии стоит всего на 2,4% больше чем в Украине.

Самые дорогие бензин и дизельное топливо в Соединенных Штатах Америки. Цены на местных АЗС втрое выше, чем в Украине.

Если же брать цены на автогаз, то в Болгарии, Италии, Румынии, Польше и Чехии этот вид горючего дешевле, чем в Украине. Самые низкие цены на него можно найти в Болгарии. В среднем стоимость автогаза в этой стране более чем на 20% ниже.

Что будет с ценами на топливо в Украине

Эксперты прогнозируют, что уже с начала 2025 года цены на горючее в Украине могут вырасти на 4 гривны за литр. Удорожание будет вызвано несколькими факторами: введением авансового платежа на прибыль АЗС, принятием закона о минимальных запасах горючего и повышением акцизов, которое запланировано на 1 января 2025 года.

На это обратил внимание основатель логистической группы компаний "Прайм" и эксперт топливного рынка Дмитрий Леушкин в своем сообщении на Facebook.

По его словам, введение авансового платежа на прибыль АЗС приведет к тому, что каждая автозаправочная станция будет обязана ежемесячно платить налог на прибыль в размере 60 тысяч гривен независимо от фактической прибыли.

Ожидается, что этот закон будет подписан в ближайшее время и это прибавит около 1 гривны к стоимости каждого литра топлива. Леушкин отметил, что коснется это преимущественно дискаунтеров — заправок с низкими ценами.

Кроме того, начиная с 24 декабря 2024 все импортеры и производители топлива будут обязаны резервировать 3% от объемов и хранить их. По оценкам эксперта, это увеличит стоимость топлива еще на 1,5 гривны за литр. Дополнительно запланированное повышение акцизов с 1 января 2025 года, по прогнозам, приведет к увеличению цены топлива еще на 1,5 гривны за литр.

Впрочем, по словам Леушкина, есть небольшой шанс, что цены на горючее вырастут не столь существенно. Это может произойти при значительном удешевлении мировых котировок на нефть. Эксперт предполагает, что снижение цен на нефть на 5–7 долларов может временно смягчить ситуацию для автомобилистов, снизив стоимость топлива на 1–2 гривны за литр. Однако вероятность такого сценария он оценил не выше 50%.

Также Леушкин отметил, что рынок, предполагая рост цен, вероятно, пополнит запасы топлива до рекордных объемов. Это позволит сделать рост цен постепенно, растянув его вплоть до середины февраля.

"В сухом остатке можно сказать одно - пристегивайте ремни прямо с конца декабря. Еще месяц порадуйтесь ценам, вот акции, Черные пятницы. Может, еще под Николайчика что-то вам предложат. Кайфаните напоследок", — добавил он.

А вот директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн делает не столь пессимистический прогноз. По его словам, цена на бензин в Украине во многом будет зависеть от мировых цен на нефть, а спрогнозировать, какой будет ее стоимость в следующем году крайне сложно.

Эксперт подчеркнул, что на рынок топлива влияют многие факторы, включая политические события, войны, а также природные катастрофы. Эти обстоятельства трудно предсказать, поэтому стоимость топлива в 2025 году будет зависеть от общего развития ситуации, и пока можно дать только ориентировочные прогнозы.

"Если посмотреть на ситуацию, какова она сейчас, то цена на нефть в следующем году расти не должна. Ведь добыча очень большая, то есть ее более чем нужно. К тому же цена в 2024-м упала в среднем за год примерно до 75 долларов за баррель, в 2022 году это было на уровне 110 долларов, а в 2023-м — ориентировочно 90 долларов", — добавил эксперт.

Также по словам Куюна, в настоящее время страны ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти) сохраняют квоты на добычу нефти, соблюдая графики ее снижения. Первоначально планировалось повышение цен, однако на фоне падения стоимости нефти эти планы были временно отложены.

При этом привлекают внимание слова Дональда Трампа, заявившего о намерении увеличить объемы добычи нефти. США, как один из крупнейших нефтедобытчиков в мире, стремятся таким образом добиться снижения цен на топливо. Если это произойдет, мировые цены на бензин могут значительно снизиться.

По региональному рынку Куюн отмечает, что в последнее время наблюдается избыток бензина. Ситуация изменилась после запуска крупного нефтеперерабатывающего завода в Нигерии, который превратил эту страну в крупного экспортера нефтепродуктов. Это открывает дополнительные возможности поставки топлива, что может способствовать снижению цен на бензин. Однако дизельное горючее эта тенденция не коснется.

"Что будет с ценами на дизель в 2025 году — точно сказать нельзя, потому что это совершенно разные по своим масштабам продукты. Дизельного топлива в Европе потребляют в три или в четыре раза меньше. Европа его много импортирует, тогда как бензин вынужден экспортировать", — подчеркнул Куюн.

По поводу акцизов эксперт отметил, что их корректировка, вероятно, будет незначительной. Если закупочные цены на топливо будут снижаться, это может компенсировать рост стоимости, вызванный налоговыми изменениями. Подобная ситуация наблюдалась в сентябре 2024 года, когда ожидался скачок цен из-за увеличения акциза, но ни бензин, ни дизель не подорожали. Есть вероятность, что в январе 2025 года ситуация будет аналогичной.

Что происходит с мировыми ценами на нефть

В декабре ОПЕК в пятый раз подряд пересмотрела в сторону уменьшения прогнозы роста спроса на нефть на текущий и последующие годы. Сокращение прогноза на 2024 год стало самым большим с момента принятия членами картеля решения о продлении ограничений на добычу.

В ежемесячном отчете ОПЕК сообщила, что теперь ожидает рост мирового спроса на нефть в 2024 году на 1,61 млн баррелей в сутки, тогда как месяцем ранее прогноз составил 1,82 млн баррелей в сутки.

Основными причинами пересмотра прогноза стали замедление спроса в Китае, Индии, других странах Азии, а также Ближнем Востоке и Африке. По данным ОПЕК, в октябре 2024 года спрос на нефть в Китае снизился на 81 тыс. баррелей в сутки в годовом исчислении.

Кроме того, ОПЕК пересмотрела прогноз на 2025 год, уменьшив ожидаемый рост мирового спроса на нефть до 1,45 млн баррелей в сутки с ранее прогнозируемыми 1,54 млн баррелей.

Существенное падение цен на нефть прогнозируется и в отчете Всемирного банка о товарных рынках. Согласно прогнозу, в следующем году мировое предложение нефти будет превышать спрос в среднем на 1,2 млн баррелей в сутки. Подобный избыток наблюдался только дважды за последние десятилетия — в период остановок, вызванных пандемией 2020 года, и при обвале цен на нефть в 1998 году.

Одной из основных причин перепроизводства называется ситуация в Китае, где замедление промышленного производства сопровождается ростом продаж электромобилей. Дополнительным фактором станет ожидаемое увеличение добычи нефти в странах, не входящих в соглашение ОПЕК+.

Если ОПЕК+ откажется от добровольного сокращения объемов добычи, как обсуждалось ранее, это может усилить избыток предложения и привести к дальнейшему снижению цен на нефть.

Ранее в "Инфляционном отчете" Национального банка Украины говорилось, что повышение акцизных налогов, введенное с 1 сентября, повлияло на стоимость сжиженного газа. В документе отмечается, что в 2025 году ожидается рост цен на бензин и дизельное топливо.

Помимо этого с 1 января 2025 года украинский авторынок ожидают значительные изменения. Они затронут автовладельцев и компании, чья деятельность связана с автомобильной сферой.