Цена на топливо в 2025 году — НБУ прогнозирует подорожание

Автозаправочная станция. Фото: АвтоРиа

В Украине повышение акцизных налогов с 1 сентября текущего года сказалось на стоимости сжиженного газа. Однако ожидается рост цен и на бензин и дизельное топливо в 2025 году.

Это следует из "Инфляционного отчета" Национального банка Украины (НБУ) за октябрь этого года.

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Ситуация с ценами на горючее

По информации Нацбанка, в последнее время подорожание горючего замедлилось — до 6,0% г/г в сентябре с 25,5% г/г в июне, что меньше, чем предполагалось в прогнозах.

Регулятор отмечает, что сдерживали повышение цен на бензин и дизель низкая стоимость нефти и высокие запасы в сетях АЗС, которые были сформированы перед повышением акцизов.

"Сдерживающее влияние на цены имело также эффект базы сравнения, обусловленный налоговыми изменениями в июле 2023 года", — сообщается в отчете.

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По прогнозу, эффект запасов горючего не окажет длительного влияния на цены. С их исчерпыванием и под влиянием дальнейшего роста акцизов и эффектов переноса от ослабления обменного курса национальной валюты, произошедшего роста стоимости топлива ускорится до более 9% в конце текущего года, а также весь 2025 год будет держаться на высоком уровне.

Это будет дополнительно давить на цены на товары и транспортные услуги.

"Ожидаемое постепенное снижение мировых цен на нефть компенсирует дальнейший рост акцизной нагрузки и в среднесрочной перспективе рост цен на топливо замедлится", — сообщили в НБУ.

Какие сейчас цены на топливо

По данным мониторингового портала Auto.Ria, 8 ноября средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 58,53 грн/л;

А-95 — 55,65 грн/л;

А-92 — 53,26 грн/л;

дизельное топливо — 51,85 грн/л;

сжиженный газ — 34,82 грн/л.

Графика. Источник: АвтоРиа

Что еще стоит знать

Напомним, на днях эксперты дали ряд советов водителям на зимний период. В частности, если авто стоит, по меньшей мере, три месяца, то может испортиться бензин.

Ранее мы писали, что во время заправки авто водители могут допускать ошибки. В результате это может привести к переплате и преждевременному выходу из строя транспорта.