Отключение света в Украине — которые предлагают цены на генераторы в июле

Установка генератора. Фото: ukraine-inform.com

В Украине на фоне частых отключений электроэнергии выросли цены на генераторы. Стоимость увеличилась из-за повышенного спроса со стороны граждан и бизнеса.

Какие сейчас цены и какую опасность могут представлять такие приборы, пишут Новини.LIVE.

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Цены на генераторы в июле

В ряде магазинов цены на генераторы разнятся. В частности, в магазине Comfy диапазон цен составляет 5,5 тыс. — 9 тыс. гривен. В среднем такие приборы стоят 12 тыс. — 25 тыс. гривен. Самые дорогие начинаются с цены в 30 тыс. и достигают 400 тыс. гривен. Последние предназначены для больших офисов или торговых центров.

На площадке Prom.ua бензиновые генераторы стартуют с 6 тысяч гривен. Инверторные генераторы стоят в пределах 20 тыс. — 40 тыс. гривен.

На портале "Фокстрот" в зависимости от вида топлива, двигателя, мощности и веса диапазон цены начинаются с 9 тыс. гривен (самый простой) и достигают 350 тыс. гривен (сложный и мощный).

Недостатки и проблемы от генераторов

Как говорится в описании к приборам, в первую очередь наиболее распространенным и неприятным недостатком является шум от большинства генераторов. Некоторые из них, особенно мощные варианты, могут создавать уровень шума, достигающий 120-130 децибел.

Для уменьшения уровня шума эксперты рекомендуют использовать разные методы. В частности, генератор можно установить на антивибрационный мат или разместить подальше от дома. Еще есть специальные шумозащитные коробки, способные снизить уровень шума. Также советуют заменить стандартный глушитель более эффективным. Это не только значительно снизит уровень шума, но и снизит объем выбросов.

Эксперты предостерегают, что кроме шума и запахов, генератор может представлять опасность для жизни и здоровья в случае неправильной эксплуатации или недостаточного обслуживания. Такие приборы могут загореться, взорваться или привести к отравлению угарным газом.

Поэтому рекомендуется четко соблюдать все правила безопасности, в частности регулярно проверять состояние генератора, использовать его только в открытых или хорошо проветриваемых помещениях и соблюдать правила хранения топлива.

В то же время, правильное обслуживание и использование генератора способно минимизировать недостатки и обеспечить бесперебойную работу при необходимости.

Что еще стоит знать

Напомним, в энергокомпании Yasno перезапустят продукт под названием "Солнце под ключ", что актуально во время кризисной ситуации в энергосфере. Он предусматривает установку гражданам солнечных электростанций (СЭС) и выкуп излишков производимой электроэнергии.

Ранее мы писали, что в украинских банках стартовали льготные кредитные программы по повышению энергонезависимости граждан и бизнеса. В частности, в рамках программ можно купить солнечные панели, инверторы, системы хранения электроэнергии и другое оборудование.