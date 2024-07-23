Відключення світла в Україні — які пропонують ціни на генератори у липні

Встановлення генератора. Фото: ukraine-inform.com

В Україні на тлі частих відключень електроенергії зросли ціни на генератори. Вартість збільшилась через підвищений попит з боку громадян та бізнесу.

Про те, які зараз ціни та яку небезпеку можуть становити такі прилади, пишуть Новини.LIVE.

Читайте також:

Ціни на генератори у липні

У низці магазинів ціни на генератори різняться. Зокрема, у магазині Comfy діапазон цін становить 5,5 тис. — 9 тис. гривень. У середньому коштують такі прилади 12 тис. — 25 тис. гривень. Найдорожчі починаються з ціни у 30 тис. і досягають 400 тис. гривень. Останні призначені для великих офісів чи торгових центрів.

На майданчику Prom.ua бензинові генератори стартують з 6 тис. гривень. Інверторні генератори коштують в межах 20 тис. — 40 тис. гривень.

На порталі "Фокстрот" залежно від виду пального, двигуна, потужності та ваги діапазон ціни починається з 9 тис. гривень (найпростіший) і досягає 350 тис. гривень (складний та потужний).

Недоліки та проблеми від генераторів

Як йдеться в описі до приладів, у першу чергу, найпоширенішим та найнеприємнішим недоліком є шум від більшості генераторів. Деякі з них, особливо потужні варіанти, можуть створювати такий рівень шуму, що досягає 120-130 децибел.

Для зменшення рівня шуму експерти рекомендують використовувати різні методи. Зокрема, генератор можна встановити на антивібраційний мат або розмісти подалі від будинку​. Ще є спеціальні шумозахисні коробки, що здатні знизити рівень шуму. Також радять замінити стандартний глушник на більш ефективний. Це не тільки значно знизить рівень шуму, а й зменшить обсяг викидів​.

Експерти застерігають, що, окрім шуму та запахів, генератор може становити небезпеку для життя та здоров'я у разі неправильної експлуатації чи недостатнього обслуговування. Такі прилади можуть загорітися, вибухнути чи призвести до отруєння чадним газом.

Через це рекомендують чітко дотримуватися всіх правил безпеки, зокрема, регулярно перевіряти стан генератора, використовувати його тільки у відкритих чи добре провітрюваних приміщеннях та дотримуватися правил зберігання палива.

Водночас, правильне обслуговування та використання генератора здатне мінімізувати недоліки та забезпечити безперебійну роботу за необхідності.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в енергокомпанії Yasno перезапустять продукт під назвою "Сонце під ключ", що актуально під час кризової ситуації в енергосфері. Він передбачає встановлення громадянам сонячних електростанцій (СЕС) та викуп надлишків виробленої електроенергії.

Раніше ми писали, що в українських банках стартували пільгові кредитні програми для підвищення енергонезалежності громадян та бізнесу. Зокрема, у рамках програм можна придбати сонячні панелі, інвертори, системи зберігання електроенергії та інше обладнання.