Военный сбор на покупку авто — какие изменения произойдут на рынке

Продажа автомобилей. Фото: УНІАН

В период военного положения покупка автомобиля не является первоочередной необходимостью. Поэтому законопроект, предложенный Кабмином в Верховной Раде, предусматривает введение военного сбора в размере 15% стоимости транспорта при его первой регистрации. Министерство финансов считает, что это нововведение не создаст проблем для авторынка и граждан.

Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко в интервью РБК-Україна.

Читайте также:

Подробнее о повышении цен

По его словам, автодилеры высказывают критику по поводу новых налоговых инициатив Минфина и предупреждают, что усиление налогового давления может привести к переходу авторынка в теневую экономику.

"Отчасти это действительно может произойти. Но тогда это вопрос к правоохранительным органам, которые должны бороться с теневым рынком", — сказал министр.

Марченко считает, что в условиях продолжающегося военного конфликта, который продолжается уже третий год без видимых перспектив на завершение, приобретение автомобиля не является первоочередной и критически важной потребностью.

"У нас проблема безопасности, горит дом, а вы говорите, что не нужно покупать средства тушения, а лучше купить автомобиль. Без проблем, покупайте новый автомобиль, но дополнительно поддержите еще вооруженные силы. Во-вторых, для сектора безопасности и обороны автомобили ввозятся без пошлины и без уплаты НДС", — добавил он.

Что еще нужно знать

Напомним, с 1 августа в Украине сервисные центры МВД начнут выдавать новые водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств. Эти документы будут иметь дополнительную защиту.

Также мы писали, что Министерство финансов Украины и Международный валютный фонд (МВФ) оценивают дополнительную финансовую потребность от международных партнеров в размере 12-15 млрд долларов. Средства необходимы на военный 2025 год.