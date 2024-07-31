Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Покупка авто в Украине обойдется дороже на 15% — в Минфине объяснили причины arrow

Покупка авто в Украине обойдется дороже на 15% — в Минфине объяснили причины

31 июля 2024 14:30
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Военный сбор на покупку авто — какие изменения произойдут на рынке
Продажа автомобилей. Фото: УНІАН
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В период военного положения покупка автомобиля не является первоочередной необходимостью. Поэтому законопроект, предложенный Кабмином в Верховной Раде, предусматривает введение военного сбора в размере 15% стоимости транспорта при его первой регистрации. Министерство финансов считает, что это нововведение не создаст проблем для авторынка и граждан.

Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко в интервью РБК-Україна.

Читайте также:

Подробнее о повышении цен

По его словам, автодилеры высказывают критику по поводу новых налоговых инициатив Минфина и предупреждают, что усиление налогового давления может привести к переходу авторынка в теневую экономику.

"Отчасти это действительно может произойти. Но тогда это вопрос к правоохранительным органам, которые должны бороться с теневым рынком", — сказал министр.

Марченко считает, что в условиях продолжающегося военного конфликта, который продолжается уже третий год без видимых перспектив на завершение, приобретение автомобиля не является первоочередной и критически важной потребностью.

"У нас проблема безопасности, горит дом, а вы говорите, что не нужно покупать средства тушения, а лучше купить автомобиль. Без проблем, покупайте новый автомобиль, но дополнительно поддержите еще вооруженные силы. Во-вторых, для сектора безопасности и обороны автомобили ввозятся без пошлины и без уплаты НДС", — добавил он.

Что еще нужно знать

Напомним, с 1 августа в Украине сервисные центры МВД начнут выдавать новые водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств. Эти документы будут иметь дополнительную защиту.

Также мы писали, что Министерство финансов Украины и Международный валютный фонд (МВФ) оценивают дополнительную финансовую потребность от международных партнеров в размере 12-15 млрд долларов. Средства необходимы на военный 2025 год.

Минфин налоги авто цены в Украине цены военный сбор

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом