Огурцы взлетели в цене — какой будет новая стоимость в ближайшее время

Купить дешевле не получится — какой популярный овощ подорожал
В Украине сильно выросли цены на огурцы. Так, сейчас производители продают этот овощ в среднем по 30-50 грн/кг — это на 16% выше, чем неделей ранее. Как ни странно, но спрос на огурцы со стороны потребителей остается на стабильном уровне.
Об этом говорится в материале EastFruit.
Что происходит с ценами на огурцы
В публикации отмечается, что именно из-за спроса огурцы продолжают прибавлять в цене. При этом предложение огурцов на рынке сокращается. На это повлияла нестабильная погода в июле, которая спровоцировала заболевания огурцов.
"Сейчас предложение овощей на внутреннем рынке остается ограниченным. Что и позволяет продавцам и дальше увеличивать отпускные цены на свою продукцию", — отметили аналитики.
В то же время уже скоро на рынках и в магазинах страны появятся огурцы из тепличных комбинатов. Это, как отмечают авторы материала, может кардинально повлиять на нынешние ценовые тенденции по огурцам.
Cколько стоят огурцы в супермаркетах в августе
Согласно данным на портале Минфин, средняя стоимость гладких огурцов в августе составляет 64,53 грн/кг. Зато в крупных сетях супермаркетов средние цены таковы:
- Auchan — 69,9 грн/кг;
- Metro — 54,9 грн/кг;
- Megamarket — 68,8 грн/кг.
В Novus килограмм огурцов в среднем стоит 49,9 грн.
О чем еще стоит знать
Украинцы покупают продукты питания по ценам, как в странах Европы. К таким продуктам относится, в частности, сливочное масло, которое на 20-25% дороже чем, например, в соседней Польше.
Ранее мы рассказывали, что в Украине пока не наблюдается снижение цен на куриные яйца. В некоторых магазинах за пачку приходится платить более 100 грн. Узнавайте также, почему в августе подорожает подсолнечное масло.
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