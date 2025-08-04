Огурцы взлетели в цене — какой будет новая стоимость в ближайшее время

Мужчина на базаре возле овощей. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине сильно выросли цены на огурцы. Так, сейчас производители продают этот овощ в среднем по 30-50 грн/кг — это на 16% выше, чем неделей ранее. Как ни странно, но спрос на огурцы со стороны потребителей остается на стабильном уровне.

Об этом говорится в материале EastFruit.

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Что происходит с ценами на огурцы

В публикации отмечается, что именно из-за спроса огурцы продолжают прибавлять в цене. При этом предложение огурцов на рынке сокращается. На это повлияла нестабильная погода в июле, которая спровоцировала заболевания огурцов.

"Сейчас предложение овощей на внутреннем рынке остается ограниченным. Что и позволяет продавцам и дальше увеличивать отпускные цены на свою продукцию", — отметили аналитики.

В то же время уже скоро на рынках и в магазинах страны появятся огурцы из тепличных комбинатов. Это, как отмечают авторы материала, может кардинально повлиять на нынешние ценовые тенденции по огурцам.

Cколько стоят огурцы в супермаркетах в августе

Согласно данным на портале Минфин, средняя стоимость гладких огурцов в августе составляет 64,53 грн/кг. Зато в крупных сетях супермаркетов средние цены таковы:

Auchan — 69,9 грн/кг;

Metro — 54,9 грн/кг;

Megamarket — 68,8 грн/кг.

В Novus килограмм огурцов в среднем стоит 49,9 грн.

О чем еще стоит знать

Украинцы покупают продукты питания по ценам, как в странах Европы. К таким продуктам относится, в частности, сливочное масло, которое на 20-25% дороже чем, например, в соседней Польше.

Ранее мы рассказывали, что в Украине пока не наблюдается снижение цен на куриные яйца. В некоторых магазинах за пачку приходится платить более 100 грн. Узнавайте также, почему в августе подорожает подсолнечное масло.