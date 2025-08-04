Огірки злетіли у ціні — якою буде нова вартість найближчим часом

Чоловік на базарі біля овочів. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні суттєво зросли ціни на огірки. Так, зараз виробники продають цей овоч у середньому за 30-50 грн/кг — це на 16% вище, ніж тижнем раніше. Як не дивно, але попит на огірки з боку споживачів залишається на стабільному рівні.

Про це йдеться у матеріалі EastFruit.

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Що відбувається з цінами на огірки

У публікації зазначається, що саме через попит огірки продовжують додавати у ціні. При цьому пропозиція огірків на ринку скорочується. На це вплинула нестабільна погода у липні, яка спровокувала захворювання огірків.

"Наразі пропозиція овочів на внутрішньому ринку залишається обмеженою. Що й дає змогу продавцям і далі збільшувати відпускні ціни на свою продукцію", — зауважили аналітики.

Водночас вже незабаром на ринках та в магазинах країни з'являться огірки з тепличних комбінатів. Це, як зазначають автори матеріалу, може кардинально вплинути на нинішні цінові тенденції щодо огірків.

Скільки коштують огірки у супермаркетах у серпні

Згідно з даними на порталі Мінфін, середня вартість гладких огірків у серпні становить 64,53 грн/кг. Натомість у великих мережах супермаркетів середні ціни є такими:

Auchan — 69,9 грн/кг;

Metro — 54,9 грн/кг;

Megamarket — 68,8 грн/кг.

У Novus кілограм огірків у середньому коштує 49,9 грн.

Про що ще варто знати

Українці купують харчові продукти за цінами, як у країнаї Європи. До таких продуктів відноситься, зокрема, вершкове масло, яке на 20-25% є дорожчим ніж, наприклад, у сусідній Польщі.

Раніше ми розповідали, що в Україні наразі не спостерігається зниження цін на курячі яйця. У деяких магазинах за пачку доводиться платити більш як 100 грн. Дізнавайтесь також, чому у серпні здорожчає соняшникова олія.