Сколько надо заплатить за 1 тысячу долларов — известна точная сумма

Среди украинцев в 2025 году американский доллар продолжает оставаться одной из самых популярных валют. Граждане ежедневно приходят в банки или обменники, чтобы купить или продать валюту.

Редакция сайта Новини.LIVE решила рассказать, сколько надо заплатить в ноябре, чтобы купить 1 тысячу долларов.

Какой сейчас курс доллара

По состоянию на воскресенье, 9 ноября официальный курс доллара в Украине, по данным Национального банка, находится на отметке в 42,08 гривны.

Как сообщается на портале "Минфин", сегодня средний банковский курс следующий:

покупка — 41,80 гривны за доллар;

продажа — 42,25 гривны за доллар.

Обменники средний курс установили:

для покупки — 41,97 гривны за доллар;

для продажи — 42,08 гривны за доллар.

Сколько придется потратить на покупку 1 тысячи долларов 9 ноября

Итак, чтобы купить 1 тысячу долларов в банке, то придется потратить примерно 41,8 тысячи гривен. А покупка в обменниках обойдется ориентировочно в 41,9 тысячи гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, на финансовом рынке в Украине существуют так называемые "синие" и "белые" доллары. Эти неофициальные термины появились из-за оттенка бумаги: на "синих" долларах есть характерная защитная лента по центру, к тому же сама купюра действительно напечатана с использованием другой краски. Зато "белые" доллары — купюры старого образца. Их оттенок приближен к зеленому, а синяя лента отсутствует.

Ранее мы рассказывали, чего ожидать от курса доллара в ближайшее время. В октябре стоимость валюты в Украине подорожала на 1 гривну. Еще мы писали, почему украинцам, которые пересекают внешнюю границу Евросоюза, нужно иметь при себе наличные.