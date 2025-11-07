Видео
Валюту качает — что происходит с курсом доллара на черном рынке

Дата публикации 7 ноября 2025 15:50
обновлено: 15:05
Курс доллара на черном рынке — как изменилась цена покупки и продажи валюты
Мужчина держит доллары в руках. Фото: Pexels

Курс доллара в Украине с начала ноября менялся разнонаправленно. В первых числах месяца американская валюта плавно дешевела в банках, но уже в начале этой недели уверенно двинулась вверх, достигнув отметки 42,08 грн/долл. по состоянию на утро 7 ноября.

Новини.LIVE исследовали, что происходит с курсом доллара на черном рынке.

По сколько продают доллары на наличном рынке

Обменный курс на черном валютном рынке, как свидетельствуют данные на портале "Курс Украины" остается чрезвычайно изменчивым. На колебания влияют различные факторы: активность торгов, региональные различия и объемы предложения валюты.

В 8:30 утра пятницы, 7 ноября, частные лица продавали американскую валюту по курсу 42,071 грн/долл. Но уже около 12.00 доллар резко прибавил в стоимости, пересекая отметку 42,091 грн/долл. Однако уже через несколько часов ситуация кардинально изменилась и доллар на черном рынке можно было купить по 42,067 грн.

Курс покупки доллара на черном рынке

Ситуация с покупкой валюты оказалась гораздо спокойнее. До 10:30 утра доллар частные лица готовы были принимать американскую валюту по 42,0 грн/долл. Однако уже около 14:00 черный рынок начал "охлаждаться" и доллары принимали уже немного дешевле — по курсу 41,993 грн/долл.

В какие дни выгоднее всего покупать доллары

Финансист Богдан Яремчик в комментарии журналистке Новини.LIVE рассказал, что лучше всего покупать валюту в середине недели (среда-четверг). Ведь, по его словам, в начале недели (понедельник-вторник) часто наблюдается относительная стабильность, потому что рынки еще "включаются". А вот в конце недели (в пятницу) иногда повышается спекулятивное движение, ведь участники закрывают позиции.

"Поэтому я рекомендовал бы покупать валюту в среду или четверг, когда рынок уже "раскручен", но еще есть пространство для маневра", — подчеркнул финансист.

Если же рассматривать ситуацию в разрезе месяца, то стоит учитывать, что в первых числах часто растет спрос. Люди получают зарплаты, выплаты, и это может создавать давление на валюту.

В конце месяца часто бывают всплески спроса и волатильности из-за перерасчетов, платежей, выполнения бюджетов и тому подобное.

Поэтому именно вторая декада месяца (с 10 по 20 число), по мнению Богдана Яремчика, может быть более комфортным "окном" для покупки доллара.

курс валют курс доллара доллар обмен валют черный рынок
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
