Скільки треба заплатити за 1 тисячу доларів — відома точна сума

Долари в конверті. Фото: УНІАН

Серед українців у 2025 році американський долар продовжує залишатися однієї із найпопулярніших валют. Громадяни щодня приходять в банки чи обмінники, щоб купити чи продати валюту.

Редакція сайту Новини.LIVE вирішила розповісти, скільки треба заплатити у листопаді, щоб купити 1 тисячу доларів.

Який зараз курс долара

Станом на неділю, 9 листопада, офіційний курс долара в Україні, за даними Національного банку, перебуває на позначці у 42,08 гривень.

Як повідомляється на порталі "Мінфін", сьогодні середній банківський курс такий:

купівля — 41,80 гривні за долар;

продаж — 42,25 гривні за долар.

Обмінники середній курс встановили:

для купівлі — 41,97 гривні за долар;

для продажу — 42,08 гривні за долар.

Скільки доведеться витратити на купівлю 1 тисячі доларів 9 листопада

Отже, щоб купити 1 тисячу доларів у банку, доведеться витратити приблизно 41,8 тисячі гривень. Натомість покупка в обмінниках обійдеться орієнтовно у 41,9 тисячі гривень.

Нагадаємо, на фінансовому ринку в Україні існують так звані "сині" та "білі" долари. Ці неофіційні терміни з'явилися через відтінок паперу: на "синіх" доларах є характерна захисна стрічка по центру, до того ж сама купюра справді надрукована з використанням іншої фарби. Натомість "білі" долари — купюри старого зразка. Їх відтінок наближений до зеленого, а синя стрічка відсутня.

