Україна
Купити 1 тисячу доларів у листопаді — скільки грошей треба

Купити 1 тисячу доларів у листопаді — скільки грошей треба

Ua ru
Дата публікації: 9 листопада 2025 13:00
Оновлено: 13:52
Скільки треба заплатити за 1 тисячу доларів — відома точна сума
Долари в конверті. Фото: УНІАН

Серед українців у 2025 році американський долар продовжує залишатися однієї із найпопулярніших валют. Громадяни щодня приходять в банки чи обмінники, щоб купити чи продати валюту. 

Редакція сайту Новини.LIVE вирішила розповісти, скільки треба заплатити у листопаді, щоб купити 1 тисячу доларів. 

Читайте також:

Який зараз курс долара 

Станом на неділю, 9 листопада, офіційний курс долара в Україні, за даними Національного банку, перебуває на позначці у 42,08 гривень. 

Як повідомляється на порталі "Мінфін", сьогодні середній банківський курс такий:

  • купівля — 41,80 гривні за долар;
  • продаж — 42,25 гривні за долар.

Обмінники середній курс встановили:

  • для купівлі — 41,97 гривні за долар;
  • для продажу — 42,08 гривні за долар.

Скільки доведеться витратити на купівлю 1 тисячі доларів 9 листопада

Отже, щоб купити 1 тисячу доларів у банку, доведеться витратити приблизно 41,8 тисячі гривень. Натомість покупка в обмінниках обійдеться орієнтовно у 41,9 тисячі гривень. 

Що ще варто знати 

Нагадаємо, на фінансовому ринку в Україні існують так звані "сині" та "білі" долари. Ці неофіційні терміни з'явилися через відтінок паперу: на "синіх" доларах є характерна захисна стрічка по центру, до того ж сама купюра справді надрукована з використанням іншої фарби. Натомість "білі" долари — купюри старого зразка. Їх відтінок наближений до зеленого, а синя стрічка відсутня.

Раніше ми розповідали, чого очікувати від курсу долара найближчим часом. У жовтні вартість валюти в Україні подорожчала на 1 гривню. Ще ми писали, чому українцям, які перетинають зовнішній кордон Євросоюзу, потрібно мати при собі готівку

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
