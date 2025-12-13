Сколько стоит 1000 долларов — курс по состоянию на 13 декабря 2025 года

Пункт обмена валют. Фото: Новини.LIVE

Обменники и банки сейчас продают доллар по курсу более 42 гривен. Поэтому гражданам, которые планируют покупать валюту для сбережений, следует знать, сколько гривен надо иметь с собой.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о курсе доллара в Украине по состоянию на субботу, 13 декабря 2025 года.

Курс доллара на сегодня

В Национальном банке Украины (НБУ) утвердили, что 1 доллар 13 декабря будет стоить 42,27 гривны. В то же время по информации на портале Минфин, средний курс американской валюты по отношению к гривне в обменниках составляет:

средняя покупка — 42,28 гривны/доллар;

средняя продажа — 42,38 гривны/доллар.

Что касается банков, то финучреждения торгуют валютой по такому среднему курсу:

покупка — 42 гривны за доллар;

продажа — 42,48 гривны за доллар.

Купить 1000 долларов за гривны

Если за долларами вы пойдете в банк, то покупка валюты обойдется вам в 42 480 гривен. В обменниках за 1000 долларов придется заплатить примерно на 100 гривен меньше — 42 380 гривен.

Отметим, что неделю назад, то есть 6 декабря, купить доллары в банках можно было по курсу в 42,40 гривен То есть, за 1000 тысяч долларов вы должны были бы заплатить 42 400 гривен.

Ранее мы рассказывали, что украинские банки в 2025 году придерживаются лимитов на продажу валюты. Известно, сколько долларов или евро можно купить, например, в ПриватБанке. Также мы писали о периодах, когда населению лучше отказаться от покупки валюты и почему.