Скільки коштує 1000 доларів — курс станом на 13 грудня 2025 року

Обмінники й банки зараз продають долар за курсом у понад 42 гривні. Тож громадянам, які планують купувати валюту для заощаджень, варто знати, скільки гривень треба мати з собою.

Редакція Новини.LIVE розповідає про курс долара в Україні станом на суботу, 13 грудня 2025 року.

Курс долара на сьогодні

У Національному банку України (НБУ) затвердили, що 1 долар 13 грудня коштуватиме 42,27 гривні. Водночас за інформацією на порталі Мінфін, середній курс американської валюти щодо гривні в обмінниках становить:

середня купівля — 42,28 гривні/долар;

середній продаж — 42,38 гривні/долар.

Щодо банків, то фінустанови торгують валютою за таким середнім курсом:

купівля — 42 гривні за долар;

продаж — 42,48 гривні за долар.

Купити 1000 доларів за гривні

Якщо за доларами ви підете в банк, то купівля валюти обійдеться вам у 42 480 гривень. В обмінниках за 1000 доларів доведеться заплатити приблизно на 100 гривень менше — 42 380 гривень.

Зауважимо, що тиждень тому, тобто 6 грудня, купити долари у банках можна було за курсом у 42 40 гривень за долар. Тобто, за 1000 тисячу доларів ви мали б заплатити 42 400 гривень.

Раніше ми розповідали, що українські банки у 2025 році дотримуються лімітів на продаж валюти. Відомо, скільки доларів чи євро можна купити, наприклад, у ПриватБанку. Також ми писали про періоди, коли населенню краще відмовитися від купівлі валюти й чому.