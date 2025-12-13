Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Купити 1000 доларів — скільки гривень потрібно

Купити 1000 доларів — скільки гривень потрібно

Ua ru
Дата публікації: 13 грудня 2025 16:19
Скільки коштує 1000 доларів — курс станом на 13 грудня 2025 року
Пункт обміну валют. Фото: Новини.LIVE

Обмінники й банки зараз продають долар за курсом у понад 42 гривні. Тож громадянам, які планують купувати валюту для заощаджень, варто знати, скільки гривень треба мати з собою. 

Редакція Новини.LIVE розповідає про курс долара в Україні станом на суботу, 13 грудня 2025 року. 

Реклама
Читайте також:

Курс долара на сьогодні

У Національному банку України (НБУ) затвердили, що 1 долар 13 грудня коштуватиме 42,27 гривні. Водночас за інформацією на порталі Мінфін, середній курс американської валюти щодо гривні в обмінниках становить: 

  • середня купівля — 42,28 гривні/долар;
  • середній продаж — 42,38 гривні/долар. 

Щодо банків, то фінустанови торгують валютою за таким середнім курсом: 

  • купівля — 42 гривні за долар;
  • продаж — 42,48 гривні за долар.

Купити 1000 доларів за гривні

Якщо за доларами ви підете в банк, то купівля валюти обійдеться вам у 42 480 гривень. В обмінниках за 1000 доларів доведеться заплатити приблизно на 100 гривень менше — 42 380 гривень. 

Зауважимо, що тиждень тому, тобто 6 грудня, купити долари у банках можна було за курсом у 42 40 гривень за долар. Тобто, за 1000 тисячу доларів ви мали б заплатити 42 400 гривень. 

Раніше ми розповідали, що українські банки у 2025 році дотримуються лімітів на продаж валюти. Відомо, скільки доларів чи євро можна купити, наприклад, у ПриватБанку. Також ми писали про періоди, коли населенню краще відмовитися від купівлі валюти й чому

курс валют гривня банки долар обмінники
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації