Скільки коштує 1000 доларів — курс станом на 13 грудня 2025 року

Купити 1000 доларів — скільки гривень потрібно
Обмінники й банки зараз продають долар за курсом у понад 42 гривні. Тож громадянам, які планують купувати валюту для заощаджень, варто знати, скільки гривень треба мати з собою.
Редакція Новини.LIVE розповідає про курс долара в Україні станом на суботу, 13 грудня 2025 року.
Курс долара на сьогодні
У Національному банку України (НБУ) затвердили, що 1 долар 13 грудня коштуватиме 42,27 гривні. Водночас за інформацією на порталі Мінфін, середній курс американської валюти щодо гривні в обмінниках становить:
- середня купівля — 42,28 гривні/долар;
- середній продаж — 42,38 гривні/долар.
Щодо банків, то фінустанови торгують валютою за таким середнім курсом:
- купівля — 42 гривні за долар;
- продаж — 42,48 гривні за долар.
Купити 1000 доларів за гривні
Якщо за доларами ви підете в банк, то купівля валюти обійдеться вам у 42 480 гривень. В обмінниках за 1000 доларів доведеться заплатити приблизно на 100 гривень менше — 42 380 гривень.
Зауважимо, що тиждень тому, тобто 6 грудня, купити долари у банках можна було за курсом у 42 40 гривень за долар. Тобто, за 1000 тисячу доларів ви мали б заплатити 42 400 гривень.
Раніше ми розповідали, що українські банки у 2025 році дотримуються лімітів на продаж валюти. Відомо, скільки доларів чи євро можна купити, наприклад, у ПриватБанку. Також ми писали про періоди, коли населенню краще відмовитися від купівлі валюти й чому.
Читайте Новини.LIVE!