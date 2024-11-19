Сколько денег потратила Россия на войну в Украине за 1000 дней

Инфографика. Фото: Новини.LIVE

За время полномасштабного вторжения Россия израсходовала огромные суммы на ракетные удары по Украине. Общие средства на ракеты оцениваются более чем в 50 миллиардов долларов. В частности, массированные атаки обходятся России от 0,5 до 1 миллиарда долларов в месяц в зависимости от интенсивности обстрелов.

Эти данные свидетельствуют о чрезвычайно высокой стоимости агрессии, но Кремль продолжает использовать ракетный террор как элемент своей стратегии. Если бы руководство тоталитарной страны направило эти средства на нужды собственного народа, то в России появились бы сотни объектов инфраструктуры, миллионы километров дорог, школы, больницы — все для безопасной и мирной жизни. Гипотезу о том, на что РФ могла бы направить средства, которые стоят нам жизни и покоя, разобрали Новини.LIVE.

Читайте также:

Инфографика. Фото: Новини.LIVE

Сколько средств Россия тратит на войну

Как известно, во время одной из самых масштабных атак 26 августа 2024 года было использовано 127 ракет и 109 дронов, что стоило около 1,2-1,3 миллиарда долларов. Для сравнения, атака 8 июля 2024 с запуском 38 ракет обошлась в 200-250 миллионов долларов. В общем, на дроны "Шахед" Россия потратила около 7 миллиардов долларов.

По последним данным Reuters со ссылкой на Пентагон, обнародованными в феврале 2024 года, Россия потратила около 211 миллиардов долларов на оснащение, развертывание и содержание своих войск для военной агрессии в Украине.

На что Россия могла бы потратить кровавые средства

Если бы Россия не тратила миллиарды долларов на ракетные удары по Украине, эти средства могли бы быть направлены на решение многочисленных внутренних социально-экономических проблем. Ни для кого не секрет и с этим охотно соглашаются россияне — внутренних проблем в РФ много и диапазон для затрат довольно масштабный.

Сфера здравоохранения

Больница в России. Фото: ТАСС

По информации ChatGPT, более чем на 50 миллиардов долларов можно было бы построить или оснастить десятки тысяч больниц и поликлиник. К примеру, стоимость современного медицинского центра составляет несколько десятков миллионов долларов, поэтому таких центров можно было бы построить сотни.

Инфраструктура

Разбитая дорога в России. Фото: Коммерсантъ

Значительная часть российской инфраструктуры находится в заброшенном состоянии, особенно в отдаленных регионах. Эти средства могли бы покрыть обновления дорог, мостов, транспортных узлов или даже создание современной цифровой инфраструктуры. РФ могла бы построить примерно 5000 км дорог. Это эквивалент около 10 современных магистралей протяженностью 500 км каждая.

Образование

Школа в России. Фото: росСМИ

Россия могла бы инвестировать в образование, повышая зарплаты учителей, модернизируя школы, строя университетские кампусы или финансируя научные исследования. Как утверждает ChatGPT, на эти средства можно было бы построить более 2500-5000 школ или 10 000-16 000 детских садов.

Социальная защита

Люди с ограниченными возможностями в России. Фото: РИА Новости

Более 20 миллионов россиян живут на грани бедности. Вместо расходов на войну эти средства могли бы быть использованы для повышения пенсий, зарплат бюджетникам или программы помощи малоимущим. Эта сумма позволила бы единовременно выплатить 119 тысяч рублей каждому пенсионеру или повысить пенсии на 10 тысяч рублей.

Экономика и инновации

Местность в России. Фото: РИА Новости

Инвестирование в производство, зеленую энергетику либо высокотехнологичные отрасли могло бы стимулировать экономический рост, создавать рабочие места и уменьшить зависимость от экспорта ресурсов. Рациональное решение — на 50 миллиардов долларов можно было бы построить около 10 000 новых предприятий.

Деньги, которые Россия тратит на удары по Украине, можно было бы направить в любую мирную отрасль своей страны. Эти средства помогли бы трансформировать экономику РФ, повысить ВВП, но, к сожалению, несут только террор, разрушение и смерть.

Напомним, журналисты Новини.LIVE собрали самые кровавые вражеские атаки на Одесскую область за 1000 дней полномасштабной войны.

Ранее в эфире День.LIVE мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, как в городе дети, несмотря на обстрелы, вышли на офлайн-обучение. Это стало возможным благодаря поддержке иностранных партнеров, таких как правительство Королевства Дании.