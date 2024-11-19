Скільки грошей витратила Росія на війну в Україні за 1000 днів

Інфографіка. Фото: Новини.LIVE

За час повномасштабного вторгнення Росія витратила величезні суми на ракетні удари по Україні. Загальні кошти на ракети оцінюються в понад 50 мільярдів доларів. Зокрема, масовані атаки обходяться Росії від 0,5 до 1 мільярда доларів на місяць, залежно від інтенсивності обстрілів.

Ці дані свідчать про надзвичайно високу вартість агресії, але Кремль продовжує використовувати ракетний терор як елемент своєї стратегії. Якби керівництво тоталітарної країни спрямувало ці кошти на потреби власного народу, то у Росії б з'явились сотні об'єктів інфраструктури, мільйони кілометрів доріг, школи, лікарні — усе для безпечного і мирного життя. Гіпотезу про те, на що РФ могла б спрямувати кошти, які коштують нам життя і спокою, розібрали Новини.LIVE.

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Інфографіка. Фото: Новини.LIVE

Скількі коштів Росія витрачає на війну

Як відомо, під час однієї з наймасштабніших атак 26 серпня 2024 року було використано 127 ракет і 109 дронів, що коштувало близько 1,2–1,3 мільярда доларів. Для порівняння, атака 8 липня 2024 року із запуском 38 ракет обійшлася в 200–250 мільйонів доларів. Загалом, на дрони "Шахед" Росія витратила приблизно 7 мільярдів доларів.

За останніми даними Reuters з посиланням на Пентагон, оприлюдненими у лютому 2024 року, Росія витратила близько 211 мільярдів доларів на оснащення, розгортання та утримання своїх військ для війнськової агресії в Україні.

На що Росія могла б витратити криваві кошти

Якби Росія не витрачала мільярди доларів на ракетні удари по Україні, ці кошти могли б бути спрямовані на вирішення численних внутрішніх соціально-економічних проблем. Ні для кого не секрет і з цим охоче погоджуються росіяни — внутрішніх проблем у РФ багато і діапазон для витрат є доволі масштабним.

Сфера охорони здоров'я

Лікарня у Росії. Фото: ТАСС

За інформацією ChatGPT, на понад 50 мільярдів доларів можна було б побудувати або оснастити десятки тисяч лікарень та поліклінік. Наприклад, вартість сучасного медичного центру становить кілька десятків мільйонів доларів, тому таких центрів можна було б збудувати сотні.

Інфраструктура

Розбита дорога в Росії. Фото: Коммерсантъ

Значна частина російської інфраструктури перебуває у занедбаному стані, особливо у віддалених регіонах. Ці кошти могли б покрити оновлення доріг, мостів, транспортних вузлів або навіть створення сучасної цифрової інфраструктури. РФ могла б побудувати приблизно 5 000 км доріг. Це еквівалент приблизно 10 сучасних магістралей довжиною 500 км кожна.

Освіта

Школа в Росії. Фото: росЗМІ

Росія могла б інвестувати в освіту, підвищуючи зарплати вчителів, модернізуючи школи, будуючи університетські кампуси або фінансуючи наукові дослідження. Як стверджує ChatGPT, на ці кошти можна було б побудувати понад 2500-5000 тисяч шкіл або 10 000-16 000 дитячих садочків.

Соціальний захист

Люди з обмеженими можливостями у Росії. Фото: РИА Новости

Понад 20 мільйонів росіян живуть за межею бідності. Замість витрат на війну ці кошти могли б бути використані на підвищення пенсій, зарплат бюджетникам або програми допомоги малозабезпеченим. Ця сума дозволила б одноразово виплатити 119 000 рублів кожному пенсіонеру або підвищити пенсії на 10 000 рублів.

Економіка на інновації

Місцевість у Росії. Фото: РИА Новости

Інвестування у виробництво, зелену енергетику чи високотехнологічні галузі могло б стимулювати економічне зростання, створити робочі місця і зменшити залежність від експорту ресурсів. Раціональне рішення — на 50 мільярдів доларів можна було б побудувати близько 10 000 нових підприємств.

Гроші, які Росія витрачає на удари по Україні, можна було б спрямувати у будь-яку мирну галузь у своїй країні. Ці кошти допомогли б трансформувати економіку РФ, підвищити ВВП, але, на жаль, несуть лише терор, руйнування і смерть.

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