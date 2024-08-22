Скільки ракет Росія випустила по Україні з початку війни та скільки вони коштують

Запуск ракети з корабля. Фото: bun.com.ua

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в ефірі національного телемарафону повідомив, що з 24 лютого 2022 року російські війська випустили по українським містам 9 627 ракет, з яких вдалося збити 2 429. Зазначається, що 5197 ракет вразили цивільні об'єкти, а 1 998 — військові. Водночас сили ППО збили 9 272 ворожих дронів із 13 997.

Новини.LIVE розповідають про ракети, які Росія випустила по Україні з початку війни та підрахували скільки вони коштують.

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"Кинджал"

Російська гіперзвукова ракета Х-47 "Кинджал". Фото: РосЗМІ

Випущено: 111

Збито: 28

Відсоток збитих ракет: 25,23

Російський гіперзвуковий авіаційний ракетний комплекс Х-47М2 "Кинджал" — один із сучасних та дорогих видів озброєння. Ця ракета може оснащуватися як ядерною, так і звичайною боєголовкою.

"Кинджал" здатний розвивати гіперзвукову швидкість, яка вдесятеро перевищує швидкість звуку, а також виконувати маневри в польоті. Максимальна швидкість ракети досягає близько 12 тисяч кілометрів на годину, а дальність польоту — 2 тисячі кілометрів (до 3 тисяч кілометрів під час запуску з літака). Росія почала використовувати цей ракетний комплекс у 2018 році.

Зовнішньо і за габаритами "Кинджал" нагадує балістичні ракети ОТРК "Іскандер". Ракета може бути розміщена на літаках МіГ-31К здатний нести одну ракету, Ту-22М — чотири, а на Ту-160 — 4 ракети на кожному з двох барабанів.

Скільки коштував запуск "Кинджалів" для Росії

Згідно з даними, що є у відкритому доступі гіперзвукова ракета Х-47М2 "Кинджал" може коштувати від 10 млн доларів. Таким чином на запуски цих ракет по українським містам Росія витратила щонайменше 1 млрд 110 млн доларів.

"Калібр"

Крилата ракета "Калібр". Фото: threadreaderapp.com

Випущено: 894

Збито: 443

Відсоток збитих ракет: 49,55

Калібр — це сімейство крилатих ракет, розроблених російським конструкторським бюро "Новатор". Вперше вони були представлені публіці на Міжнародному авіаційно-космічному салоні 1993 року.

Спочатку ракети призначалися для використання на підводних човнах та кораблях, але також існують версії, які запускаються з бойових літаків (Калібр-А) та наземних пускових установок.

За відкритими даними дальність ракети досягає 2 600 км. Крилата ракета 3М-14Е, яка використовується для ураження наземних цілей, має довжину 6,2 метра, розмах крил 3,08 метра, стартову масу від 1400 до 1770 кілограмів, бойову частину масою 450 кілограмів і швидкість від 180 до 240 метрів за секунду.

Скільки коштував запуск "Калібрів" для Росії

Ракети сімейства "Калібр" можуть коштувати від 6,5 млн доларів. На запуски цих ракет Росія витратила щонайменше 5 млрд 811 млн доларів.

Х-555/101

Крилата ракета Х-101. Фото: defence-ua.com

Випущено: 1 846

Збито: 443

Відсоток збитих ракет: 78,06

Х-101 — це стратегічна крилата ракета повітряного базування класу повітря-земля. Дальність запуску такої ракети становить близько 5 тис. км. Вага бойової частини складає до 960 кг. Випробування ракети проводили наприкінці 1990-х.

Х-555 — російська модернізація радянської Х-55. Випробування крилатих ракет Х-555 розпочалися у 2000-х роках, на озброєння їх було прийнято після 2010-го. Ракети мають покращену систему навігації (інерційна автокореляційна з корекцією по рельєфу та супутникова навігація).

Х-55 — це стратегічна авіаційна крилата ракета радянської доби, розроблена наприкінці 1970-х — на початку 1980-х років.

Скільки коштував запуск Х-555/101 для Росії

Ракети Х-555 та 101 можуть коштувати від 13 млн доларів. На запуски цих ракет Росія витратила щонайменше 23 млрд 998 млн доларів.

"Онікс"

Протикорабельна ракета "Онікс". Фото: defense-arab.com

Випущено: 211

Збито: 12

Відсоток збитих ракет: 5,69

П-800 "Онікс" — це надзвукова універсальна протикорабельна ракета середнього радіуса дії, розроблена наприкінці 1970-х років. З самого початку комплекс був задуманий як універсальний, з можливістю його розміщення на різних платформах, включаючи підводні човни, надводні кораблі та катери, літаки, а також берегові установки. Максимальна швидкість ракети сягає 750 метрів за секунду.

Скільки коштував запуск "Оніксів" для Росії

"Онікси" можуть коштувати від 1,25 млн доларів. На запуски цих ракет Росія витратила щонайменше 263 млн 750 тис. доларів.

"Іскандер-К"

Пускова установка ОТРК Іскандер. Фото: Vitaly V. Kuzmin/Wikimedia

Випущено: 202

Збито: 76

Відсоток збитих ракет: 37,62

"Іскандер-К" — це збірна назва для крилатих ракет, які Росія використовує у складі ОТРК "Іскандер". До них відносяться ракети 9М728 (також відома як Р-500) з дальністю до 500 кілометрів та 9М729 з дальністю до 1500 кілометрів. Обидві ракети оснащені бойовою частиною масою до 480 кілограмів і здатні летіти на дозвуковій швидкості до 900 кілометрів на годину.

Скільки коштував запуск "Іскандер-К" для Росії

Приблизна вартість ракет класу "Іскандер-К" дорівнює 1 млн доларів. На запуски цих ракет Росія витратила щонайменше 202 млн доларів.

Х-35

Крилата ракета Х-35. Фото: fakty.com.ua

Випущено: 15

Збито: 1

Відсоток збитих ракет: 6,67

Х-35 — це радянська ракета, розроблена для ураження цілей на середніх дистанціях. Ця невелика крилата ракета керується або за допомогою зовнішнього сигналу, або заздалегідь заданою програмою. Існує кілька модифікацій Х-35, кожна з яких оснащена бойовою частиною масою 145 кілограмів та розвиває швидкість від 980 до 1041 кілометра на годину.

Скільки коштував запуск "Х-35" для Росії

Приблизна вартість ракети "Х-35" дорівнює 165 тис. доларів. На запуски цих ракет Росія витратила щонайменше 2 млн 475 тис. доларів.

Х-22/32

Крилата ракета Х-22. Фото: Wikimedia

Випущено: 362

Збито: 2

Відсоток збитих ракет: 0,55

Х-22 – це радянська та російська надзвукова крилата протикорабельна ракета повітряного базування, призначена для ураження цілей на великій дальності. Вона входить до складу авіаційного ракетного комплексу К-22.

Х-32 є глибокою модернізацією ракети Х-22. За даними розробників, максимальна швидкість Х-32 наближається до гіперзвукової й на висотах понад 30 кілометрів сягає близько 5 400 кілометрів на годину, а дальність застосування становить 1 тисячу кілометрів.

Скільки коштував запуск "Х-22/32" для Росії

Приблизна вартість ракет "Х-22/32" дорівнює 1 млн доларів. На запуски цих ракет Росія витратила щонайменше 362 млн доларів.

"Іскандер-М"

Випущено: 1300

Збито: 56

Відсоток збитих ракет: 4,31

"Іскандер-М" — це збірна назва для балістичних ракет, що використовуються у складі ОТРК "Іскандер". Ракети рухаються параболічною траєкторією і вражають ціль майже під прямим кутом до поверхні землі. Вони оснащені твердопаливним двигуном, що забезпечує необхідну швидкість та напрямок на активній ділянці польоту. Максимальна висота польоту такої ракети сягає 50 кілометрів, а максимальна швидкість перевищує 8,8 тисячі кілометрів на годину.

Скільки коштував запуск "Іскандер-М" для Росії

Приблизна вартість ракет "Іскандер-М" дорівнює 3 млн доларів. На запуски цих ракет Росія витратила щонайменше 3 млрд 900 млн доларів.

"Циркон"

Гіперзвукова крилата ракета "Циркон". Фото: РосЗМІ

Випущено: 6

Збито: 2

Відсоток збитих ракет: 33,33

Гіперзвукова крилата ракета "Циркон" — це маневруюча протикорабельна ракета, що призначена для ураження кораблів, а також наземних цілей.

За заявами, "Циркон" нібито має дальність польоту понад 1 тисячу кілометрів і розвиває швидкість до 9 Маха (3 кілометри на секунду). Однак насправді на кінцевому етапі польоту її швидкість становить близько 4,5 Маха.

Скільки коштував запуск "Циркон" для Росії

Приблизна вартість ракет "Циркон" дорівнює 210 млн доларів. На запуски цих ракет Росія витратила щонайменше 1 млрд 260 млн доларів.

"Точка-У"

Ракетний комплекс "Точка-У". Фото: РосЗМІ

Випущено: 68

Збито: 6

Відсоток збитих ракет: 8,82

"Точка-У" – це радянський тактичний ракетний комплекс, розробка якого розпочалася ще 1968 року.

Комплекс використовує ракети з боєголовками масою 482 кілограми, які можуть оснащуватися різними типами бойових частин, включаючи ядерні. Втім, дальність "Точка-У" обмежена і становить лише 70-120 кілометрів.

Скільки коштував запуск "Точка-У" для Росії

Приблизна вартість ракет "Точка-У" дорівнює 300 тис. доларів. На запуски цих ракет Росія витратила щонайменше 20 млн 400 тис. доларів.

С-300/400

Комплексі ППО С-300. Фото: missilery.info

Випущено: 3008

Збито: 19

Відсоток збитих ракет: 0,63

Російська армія почала застосовувати зенітні керовані ракети комплексів ППО С-300 та С-400 для ударів по Україні ще влітку 2022 року. Для обстрілів українських міст використовують ракети типу 5В55 або 48Н6 різних модифікацій. Ці ракети оснащені напівактивною головкою самонаведення, а їхня бойова частина наповнена уражуючими елементами у вигляді металевих кубиків.

Скільки коштував запуск "С-300/400" для Росії

Приблизна вартість ракет для комплексів дорівнює 2 млн доларів. На запуски цих ракет Росія витратила щонайменше 6 млрд 16 млн доларів.

"Шахед"

Іранські дрони Shahed-136. Фото: odin.tradoc.army.mil

Випущено: 13315

Збито: 8836

Відсоток збитих дронів: 66,36

Shahed-136 — це тип безпілотного літального апарату, обладнаний бойовою частиною. Ці дрони здатні довго перебувати у повітрі в режимі очікування біля цілі та швидко атакувати її за командою оператора. Вони можуть долати відстань до 2,5 тисяч кілометрів і часто запускаються парами чи групами.

Скільки коштував запуск "Шахедів" для Росії

Приблизна вартість "Шахеду" дорівнює 375 тис. доларів. На запуски цих дронів Росія витратила щонайменше 6 млрд 993 млн 125 тис. доларів.

Х-25/29/31/35/58/59/60

Випущено: 1547

Збито: 343

Відсоток збитих ракет: 22,17

Росіяни також атакували міста України великою кількістю інших ракет різних модифікацій і класів. Їх середня вартість сягає приблизно 375 тис. доларів. На їхні запуски було витрачено щонайменше 456 млн 365 тис. доларів.

Загалом, приблизна вартість всіх випущених по Україні ракет дорівнює 50 млрд 395 млн 115 тис. доларів.

Нагадаємо, Сирський назвав кількість ракет та дронів, яку Росія випустила по Україні з початку повномасштабної війни. Зокрема під час масованого ракетно-авіаційного удару в ніч із 10 на 11 серпня було знищено 58 ударних дронів "Шахед".

Також ми писали скільки далекобійних ракет виробляє Україна за рік. З початку повномасштабного конфлікту Україна досягла значних успіхів у розвитку ракетного озброєння.