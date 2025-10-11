Видео
Масштабный обвал криптовалюты — что известно на эту минуту

Масштабный обвал криптовалюты — что известно на эту минуту

Ua ru
Дата публикации 11 октября 2025 20:15
Криптовалюта обвалилась — что известно по состоянию на вечер 11 октября
Биткоин. Фото: Getty Images

Через несколько дней после того, как Bitcoin обновил исторический максимум, криптовалюта резко обвалилась. Это вызвало самую большую волну ликвидаций фьючерсных позиций в истории.

Новини.LIVE собрали все, что известно о ситуации по состоянию на эту минуту.

Читайте также:

Причина падения

Цены на криптовалюту начали падать вечером 10 октября после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что введет дополнительные 100% тарифы на продукцию из Китая и экспортный контроль на программное обеспечение.

На сколько обвалилась криптовалюта

Публикация Трампа вызвала падение Bitcoin более чем на 12%. Только за один час было ликвидировано позиций на сумму более 6 млрд долларов.

Накануне Bitcoin достигал исторического максимума — более 126 тысяч долларов, однако после заявления Трампа упал ниже 105 тысяч долларов, что по данным биржи Binance, стало самым низким показателем с 24 июня 2025 года.

По состоянию на 16:33 (последнее обновление биржи Binance) стоимость Bitcoin составляет чуть менее 112 тысяч долларов.

біткоїн
Данные биржи Binance. Фото: скриншот

Рекордные ликвидации на крипторынке

По подсчетам Coinglass, за последние сутки (по состоянию на 20:00) было ликвидировано 1 600 708 трейдеров на общую сумму более 7,4 млрд долларов криптовалютных ставок, из которых около 16,32 млрд долларов — в "длинных" позициях и 2,46 млн долларов — в "коротких".

крипта
Данные о ликвидации на крипторынке. Фото: скриншот с платформы для трейдеров Coinglass

Напомним, по словам Трампа, новые пошлины начнут действовать уже с 1 ноября. На фоне сообщения американские акции потерпели худшую распродажу за шесть месяцев. Индекс S&P 500 уничтожил свой недельный рост после падения на 2,7%, худшего дня с 10 апреля. Индекс Nasdaq 100 упал на 3,5%. Фьючерсы на сою в Чикаго упали на целых 1,9%.

Добавим, что сегодня в Киеве нашли мертвым предпринимателя и блогера, деятельность которого была связана с криптовалютой.

Дональд Трамп криптовалюта биткоин криптовалютный рынок криптобиржа
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
