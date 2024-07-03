Военные могут получить льготы по кредитным обязательствам— как это сделать

Деньги в руках военного. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Во время мобилизации некоторые украинцы отправляются на службу с открытыми кредитами. Законодательство Украины включает нормы, направленные на разрешение таких ситуаций с банками и другими финансовыми учреждениями.

О том, как мобилизованным решить вопрос с кредитами, рассказывают Новини Pro.

Читайте также:

Какие льготы можно получить после мобилизации

В законе "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" сказано, что мобилизованным украинцам не начисляются проценты за пользование ссудой и не взимаются штрафы за несвоевременные платежи.

Эти льготы применяются только к потребительским и наличным соглашениям, заключенным до 19 августа 2022 года, и не охватывают договоры на жилье, транспортные средства и другие имущественные права, заключенные после этой даты.

Если военнослужащие или члены их семей не могут платить обязательные платежи, им рекомендуется обратиться к кредиторам с просьбой о реструктурировании долга или оформлении кредитных каникул.

Право на освобождение от уплаты процентов, штрафов и пени для банков и других финансовых учреждений, таких как кредитные союзы, ломбарды, лизинговые компании и т.д.

Как избежать начисления процентов и штрафов по кредиту

У кредитора нет информации о том, что должник был мобилизован, поэтому он продолжит начислять проценты, а в случае просрочки — штрафы и пеню. Поэтому мобилизованным украинцам рекомендуется обратиться в банк с пакетом документов, включающим:

сообщение о прохождении службы (подойдет копия военного билета или выписка из приказа о причислении в воинскую часть);

заявление об освобождении от уплаты процентов, пеней и штрафных санкций по кредиту, а также о перерасчете задолженности.

Затем следует получить от кредитора справку об остатке по договору на соответствующую дату. В случае проблем с погашением ссуды рекомендуется реструктурировать долг или получить кредитные каникулы, добавив документальное подтверждение о затруднительном материальном положении.

В случае нарушения прав мобилизованных, следует обратиться с жалобой к руководителю финучреждения. Если он откажет в помощи, рекомендуется написать обращение в Национальный банк Украины, который осуществит проверку и примет меры по устранению нарушений со стороны организации. Как последний вариант может быть представление судебного иска.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине оплата труда военнослужащих имеет свои особенности, что зависит от ряда критериев. Известно, какие существуют нюансы в начислении денежного довольствия и причины, почему бойцы могут не получить средства вовремя.

Мы также писали, что при мобилизации в Украине человек может заключить контракт для службы в Вооруженных силах, если он отвечает всем установленным требованиям. Известна сумма одноразовой выплаты после первого заключения контракта в ВСУ.