Виплати за контракт в ЗСУ — скільки платять та які документи треба подати для отримання грошей

Військовий з грошима. Фото: Armyinform

Під час мобілізації в Україні людина може укласти контракт для служби у Збройних силах, якщо вона відповідає всім установленим вимогам. Відома сума одноразової виплати після першого укладення контракту в ЗСУ.

Про те, як отримати виплати за перший контракт в ЗСУ, які документи треба та порядок їхнього подання, розповідає ТСН.

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Основні вимоги для прийняття на службу

Під час відбору та прийняття на військову службу за контрактом основними вимогами є:

стан здоров'я та придатність до військової служби за медичними та психологічними показниками;

фізична підготовленість та психологічна стійкість кандидата;

базова загальна або вища освіта;

мотивація до військової служби;

рівень сформованості ідейних цінностей, моральних та професійних якостей.

Оформлення особової справи кандидата

Кандидати на військову службу за контрактом, які пройшли відбір та відповідають всім вимогам, направляються територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки до військових частин або навчальних військових центрів. Там їм оформлюють особову справу та видають припис.

Щоб оформити особову справу кандидата, потрібні наступні документи:

послужний список;

автобіографія (у двох примірниках від руки та друкована);

письмова заява кандидата з обов’язковою резолюцією начальника територіального центру комплектування та соціальної підтримки;

характеристика (резюме) з місця роботи або навчання;

службова характеристика з останнього місця проходження військової служби (для військовозобов’язаних) (за потреби);

рекомендаційний лист військової частини (за наявності);

письмова згода на збір та обробку персональних даних;

письмова згода на проведення спеціальної перевірки відомостей (за потреби);

копія паспорта громадянина України (копія ІD-паспорта громадянина України);

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

копія документа про народження;

копія документів про освіту;

копія документа військового обліку;

копія документа про шлюб (розірвання шлюбу);

копія документів про народження дітей;

довідка про трудову діяльність (копія трудової книжки);

довідка про місце реєстрації;

довідка військово-лікарської комісії (щодо придатності за станом здоров’я до проходження військової служби за контрактом);

картка медичного огляду кандидата;

довідка про визначення групи крові та резус-належності;

довідка з МВС України про відсутність судимостей або їх погашення (довідки управління інформаційних технологій ГУ МВС України);

сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду;

сертифікат про психологічний стан здоров’я кандидата;

аркуш вивчення особистих якостей кандидата;

карта професійно-психологічного відбору кандидата;

картка професійного відбору кандидата;

результати психологічного тестування;

витяг з протоколу засідання атестаційної комісії (за потреби);

фотокартки 9х12 – 1 шт., 3х4 – 2 шт. та документи медичного огляду кандидата долучаються до конверту задньої палітурки особової справи.

Кандидата на військову службу за контрактом мають оформити до відправлення до військової частини або навчального військового центру не пізніше, ніж за три доби.

Хто може отримати виплати за перший контракт

Одноразова грошова допомога виплачується військовослужбовцям одразу після укладення першого контракту.

Цю виплату отримують:

особи, які приймаються на посади рядового складу строком на три роки;

особи, які приймаються на посади сержантського та старшинського складу строком на три роки й більше;

особи, які приймаються на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу строком на один рік і більше;

особи, що підписали контракт строком на п'ять років і більше, із числа військовослужбовців, призначених на посади осіб сержантського та старшинського складу, осіб офіцерського складу після закінчення вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти (підготовка яких здійснюється за державним замовленням), за умови вступу до виконання обов’язків за цими посадами.

Скільки платять за перший контракт в ЗСУ

Мінімальна сума щомісячного грошового забезпечення для військовослужбовців Збройних Сил України становить 20 100 гривень, згідно з указами президента та рішенням Міністерства оборони від 1 лютого 2023 року.

При укладенні першого контракту у 2024 році військовослужбовцям надається одноразова грошова допомога у такому розмірі:

для рядового складу — 24 224 гривні;

— 24 224 гривні; для сержантського і старшинського складу — 27 252 гривні;

— 27 252 гривні; для офіцерського складу — 30 280 гривні.

Також передбачена додаткова винагорода за участь у бойових діях у розмірі 100 тисяч гривень з 24 лютого 2022 року, згідно з постановою Кабінету Міністрів. Ще можна отримати додаткову винагороду за виконання спеціальних завдань поза бойовими діями у розмірі 30 тисяч гривень, а за кожні 30 днів перебування на передовій виплачується 70 тисяч гривень.

Як подати документи на виплати

Для отримання грошової допомоги військовослужбовець подає рапорт на ім'я командира після набрання чинності першим контрактом та початку виконання обов'язків за посадою на підставі наказу.

Важливою умовою є те, що особам, які уклали перший контракт під час навчання у вищих військових навчальних закладах або інших військових навчальних підрозділах, одноразова грошова допомога виплачується лише після закінчення навчання в цих навчальних закладах та переходу до військової частини для подальшої служби.

Переваги контрактної служби

У Міністерстві оборони наголосили на тому, що краще добровільно стати контрактником, ніж потрапити під примусову мобілізацію.

Громадяни, які вирішать підписати контракт на службу у Збройних силах України, матимуть певні пільги, наприклад, при покупці автомобіля чи квартири. Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін, зазначивши, що таких пільг багато.

"Люди, які будуть підписувати контракт, матимуть певні пільги. 50% на квартиру, якщо людина бере квартиру в кредит. Плюс після першого контракту ще 100 тисяч гривень людина може отримувати. Якщо хоче купити машину, то також протягом трьох місяців після підписання контракту можна буде отримати 150 тисяч гривень", — сказав він.

Для отримання більш детальної інформації про пільги для контрактників, а також про доступні вакансії і умови служби, можна звернутися до рекрутингових центрів. Речник Міноборони зазначив, що вони не роздають повісток, але надають всю необхідну інформацію.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні триває загальна мобілізація через повномасштабну війну. Наразі військовозобов'язані чоловіки, які не мають відстрочки, можуть бути призвані на військову службу. Проте є також можливість добровільно укласти контракт із ЗСУ. У такому разі декілька категорій матимуть змогу демобілізуватися вже через рік служби.

Ми також повідомляли, що дві категорії військовозобов’язаних українців можуть підписати контракт із ЗСУ на один рік, навіть під час війни. Після закінчення строку контракту військовослужбовці можуть звільнитися.