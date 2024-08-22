Где украинцы могут заработать больше всего — ТОП стран с высокими зарплатами

Европейская валюта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Многие украинцы, планируя трудоустройство в странах Европейского Союза, уделяют особое внимание уровню заработной платы, которая становится решающим фактором при выборе места работы. Некоторые страны ЕС отличаются высокими доходами и привлекательными условиями трудоустройства, предлагая выгодные возможности для профессионального развития.

Об этом рассказали на портале "Эксперт".

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Германия

Эта страна уже давно зарекомендовала себя как одна из самых привлекательных для трудоустройства стран в ЕС. Средний уровень заработной платы в Германии составляет от 3500 до 4000 евро в месяц. Страна отличается высокоразвитым рынком труда, где активно ищут специалистов в таких областях, как инженерия, информационные технологии, медицина и производство. Если вы владеете необходимой квалификацией, то Германия может стать отличным выбором для профессиональной реализации.

Швейцария

Хотя Швейцария не входит в Европейский Союз, ее высокий уровень доходов делает страну очень привлекательной для трудовых мигрантов. Средние зарплаты здесь составляют от 5000 до 6000 евро в месяц, что обусловлено высокими расходами на проживание и высокими стандартами жизни. Основными секторами занятости являются финансы, IT и фармацевтика, предлагая отличные возможности для квалифицированных специалистов.

Люксембург

Люксембург является одним из самых богатых государств Европейского Союза, где средний уровень заработной платы варьируется от 4500 до 5000 евро в месяц. Страна славится развитыми банковским и финансовым секторами, обеспечивающими значительные доходы для специалистов. Дополнительно, стабильность на рынке труда и высокие социальные стандарты делают Люксембург очень привлекательным местом для трудоустройства.

Нидерланды

В Нидерландах средняя заработная плата также находится на высоком уровне, составляя примерно 3500-4000 евро в месяц. Страна предлагает множество возможностей для трудоустройства в таких областях, как инженерия, техника, информационные технологии и медицина. Кроме того, сильная система социальной защиты и высокий уровень медицинских услуг делают Нидерланды еще более привлекательными для иностранных работников.

Ирландия

Ирландия славится динамичным рынком труда и высоким уровнем доходов. Средняя зарплата в стране составляет от 3500 до 4000 евро в месяц. Ирландия является центром многих международных компаний, в частности в сфере IT и финансов. Сочетание высоких заработков, гостеприимства и высокого качества жизни делает страну привлекательным вариантом для украинцев, которые ищут возможности трудоустройства за рубежом.

Дания

Эта страна славится одними из самых высоких уровней заработка в Европе, где средняя месячная зарплата достигает 3 500 - 4 000 евро . Сильная экономика, стабильный рынок труда и высокий уровень социальной защиты делают Данию привлекательным местом для работы, особенно в сфере технических инноваций, медицины и научных исследований.

Что еще нужно знать

Напомним, Государственная налоговая служба вскоре получит информацию о состоянии банковских счетов граждан за границей. Уже с 30 сентября 2024 начнет поступать соответствующая информация от налоговых органов других стран.

Мы также писали, что директор Представительства Союза предпринимателей и работодателей Польши (ZPP) в Украине Назарий Волянский в эфире Ранок. Live сообщил, что украинские беженцы в Польше уже полностью вернули стране то, что она дала им для содержания. Кроме того, украинцы еще дали Польше заработать.