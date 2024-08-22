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Країни з найвищими зарплатами для українців — де платять найбільше

22 серпня 2024 10:59
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Де українці можуть заробити найбільше — ТОП країн з високими зарплатами
Європейська валюта. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Багато українців, плануючи працевлаштування в країнах Європейського Союзу, приділяють особливу увагу рівню заробітної плати, яка стає вирішальним фактором при виборі місця роботи. Деякі країни ЄС вирізняються найвищими доходами та привабливими умовами працевлаштування, пропонуючи вигідні можливості для професійного розвитку.

Про це розповіли на порталі "Експерт".

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Німеччина

Ця країна вже давно зарекомендувала себе як одна з найпривабливіших країн для працевлаштування в ЄС. Середній рівень заробітної плати в Німеччині становить від 3 500 до 4 000 євро на місяць. Країна вирізняється високорозвинутим ринком праці, де активно шукають спеціалістів у таких сферах, як інженерія, інформаційні технології, медицина та виробництво. Якщо ви володієте необхідною кваліфікацією, то Німеччина може стати чудовим вибором для професійної реалізації.

Швейцарія

Хоча Швейцарія не входить до Європейського Союзу, її високий рівень доходів робить країну надзвичайно привабливою для трудових мігрантів. Середні зарплати тут становлять від 5 000 до 6 000 євро на місяць, що обумовлено високими витратами на проживання та високими стандартами життя. Основними секторами зайнятості є фінанси, IT та фармацевтика, пропонуючи чудові можливості для кваліфікованих фахівців.

Люксембург

Люксембург є однією з найбагатших держав Європейського Союзу, де середній рівень заробітної плати варіюється від 4 500 до 5 000 євро на місяць. Країна славиться розвиненими банківським і фінансовим секторами, що забезпечує значні доходи для фахівців. Додатково, стабільність на ринку праці та високі соціальні стандарти роблять Люксембург надзвичайно привабливим місцем для працевлаштування.

Нідерланди

У Нідерландах середня заробітна плата також знаходиться на високому рівні, становлячи приблизно 3 500 — 4 000 євро на місяць. Країна пропонує безліч можливостей для працевлаштування в таких сферах, як інженерія, техніка, інформаційні технології та медицина. Крім того, сильна система соціального захисту та високий рівень медичних послуг роблять Нідерланди ще більш привабливими для іноземних працівників.

Ірландія

Ірландія славиться динамічним ринком праці та високими рівнями доходів. Середня зарплата в країні становить від 3 500 до 4 000 євро на місяць. Ірландія є центром для багатьох міжнародних компаній, зокрема у сфері IT та фінансів. Поєднання високих заробітків, гостинності та високої якості життя робить цю країну привабливим варіантом для українців, які шукають можливості працевлаштування за кордоном.

Данія

Ця країна славиться одними з найвищих рівнів заробітку в Європі, де середня місячна зарплата досягає 3 500 — 4 000 євро. Сильна економіка, стабільний ринок праці та високий рівень соціального захисту роблять Данію привабливим місцем для роботи, особливо в сферах технічних інновацій, медицини та наукових досліджень.

Що ще треба знати

Нагадаємо, Державна податкова служба невдовзі отримає інформацію про стан банківських рахунків громадян за кордоном. Вже з 30 вересня 2024 року почне надходити відповідна інформація від податкових органів інших країн.

Ми також писали, що директор Представництва Спілки підприємців і роботодавців Польщі (ZPP) в Україні Назарій Волянський в ефірі Ранок.LIVE повідомив, що українські біженці в Польщі вже повністю повернули країні те, що вона дала їм для утримання. Крім того, українці ще дали Польщі заробити

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