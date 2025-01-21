Экспорт агропродуктов — сколько заработала Украина за 2024 год

Министр агрополитики Украины Виталий Коваль. Фото: Delo.ua

За 2024 год Украина заработала 26 млрд долларов на экспорте агропродукции. Это второй лучший результат в истории.

Об этом рассказал министр агрополитики Виталий Коваль в комментарии Новини.LIVE.

Читайте также:

Экспорт агропродукции из Украины

Коваль рассказал, что одна из ключевых задач сейчас — это обеспечить беспрепятственный экспорт зерна и другой продукции через сушу.

Он также поделился, что многие иностранные топ-компании заинтересованы в сотрудничестве с Украиной, и делегация в Давосе активно работает над привлечением этих партнеров.

Напомним, президент американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер на панельной дискуссии в Украинском доме в Давосе рассказал, как мировые компании работают во время войны в Украине.

В то же время бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер объяснил перспективы инвестирования в Украину.