Бізнес в Україні під час війни — як працюють американські компанії

Андрій Гундер (ліворуч) в Українському домі в Давосі. Фото: скриншот з відео

Після того, як розпочалася повномасштабна війна в Україні, американський бізнес також почав воювати. Однак в нього були бої з цифровими атаками.

Про це заявив президент американської торгової палати в Україні Андрій Гундер на панельній дискусії в Українському домі у Давосі, передає кореспондент Новини.LIVE.

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"Навіть до того, як перша російська ракета 24 лютого 2022 року була випущена на Україну і російські війська почала наступати на Київ, американський бізнес вже воював. Однак це була не фізична війна зі зброєю, а цифрові атаки", — заявив Гундер.

Він пригадав, що велика компанія Microsoft вже боролася з кібератаками, і, на його думку, це феноменально. Президент американської торгової палати в Україні вважає, що Україна продовжує стояти, тому що у світових компаній є нові технології, кіберпростір, безперебійна робота Інтернету та техніка, яка підтримує роботу банків.

"Такі компанії, як Visa, MasterCard, Citibank, готувалися до війни. Ми вилучили паперові гроші, тому що нам сказали, що нічого не буде працювати. Однак все продовжувало працювати безперебійно. І ви всі знаєте такі компанії, як Amazon, AWS, Microsoft і Google. Якщо під час Другої світової війни найбезпечнішим місцем для критично важливої інфраструктури було під землею, то сьогодні воно у "хмарі". І саме тому ми маємо ці безперебійні сервіси", — підкреслив Гундер.

Водночас він навів приклад компанії Ілона Маска, яка розробила Sparlink і наголосив, що без нього на передовій не може обійтися жоден солдат. Тому безперебійний зв'язок у сучасний час надважливий.

Також він згадав, про компанії ABCDS, Bungay, Adm, Cargill та Dreyfus. За його словами, усі вони продовжують працювати у Чорному морі, портах та з товарами, які виходять з України. Зокрема, йдеться про соняшникову олію, пшеницю та кукурудзу. Згідно з даними посадовця, минулого року економіка зросла на 3,6%.

McDonald's в Україні під час війни

Гундер переконаний, що бізнес в Україні під час війни відграє значну роль. Він об'єднує та допомагає. І навіть попри обстріли та нелегкий час країна відкрита для нових співпраць.

"Наближається лютий і четвертий рік повномасштабної війни, і ми бачимо, що Україна відкрита для бізнесу. Ми бачимо наших учасників", — йдеться у повідомленні.

Президент американської торгової палати в Україні нагадав, що 18 січня в заклад McDonald's, розташований біля станції метро "Лук'янівська" в Києві, влучила ворожа балістична ракета. Як відомо, це перший McDonald's в Україні, він був відкритий у 1997 році.

На щастя, персоналу та відвідувачам вдалося евакуюватися і бути в укриттях. Але, за словами Гундера, саме головне те, що такі заклади в Україні відкриті. І за час війни компанія відкрила по всій країні 22 нові ресторани і продовжує робити це далі.

Сучасні технології і війна

"Ця війна змінила ведення війни на регіональному рівні. Ми бачимо інновації, які з'являються, особливо в галузі безпілотників і в інших секторах безпеки і оборони. Ми створили абсолютно новий комітет з питань безпеки і оборони", — відзначив Гундер.

Він переконаний, що багато нових компаній в оборонному секторі, які приходять в Україну, вивчають штучний інтелект, поєднують його з технологіями і технологіями безпілотників, а це — майбутнє війни.

"Україна на передовій має неперевершений досвід, знання, і я думаю, що це ключовий сектор, який ми спостерігаємо. Отже, ви знаєте, мій меседж полягає в тому, що Україна відкрита для бізнесу, American Business Today працює в Україні. Американський бізнес відіграє значну роль у підтримці України протягом цього часу", — підсумував президент американської торгової палати в Україні.

Нагадаємо, 18 січня заклад McDonald's в Києві постраждав внаслідок атаки росіян. Це вже вчетверте за повномасштабну війну. Представники популярної мережі обіцяли відновити ресторан попри значний масштаб руйнувань.

Також ми писали, що McDonald's реєструє нові товарні знаки в Росії. Наразі відомо, що їх понад 50.