Експорт агропродуктів — скільки заробила Україна за 2024 рік

Міністр агрополітики України Віталій Коваль. Фото: Delo.ua

За 2024 рік Україна заробила 26 млрд доларів на експорті агропродукції. Це другий найкращий результат в історії.

Про це розповів міністр агрополітики Віталій Коваль у коментарі Новини.LIVE.

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Коваль розповів, що одне з ключових завдань зараз — це забезпечити безперешкодний експорт зерна та іншої продукції через суходіл.

Він також поділився, що багато іноземних топкомпаній зацікавлені у співпраці з Україною, і делегація в Давосі активно працює над залученням цих партнерів.

Нагадаємо, президент американської торгової палати в Україні Андрій Гундер на панельній дискусії в Українському домі у Давосі розповів, як світові компанії працюють під час війни в Україні.

Водночас колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер пояснив перспективи інвестування в Україну.