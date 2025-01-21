Експорт агропродуктів — скільки заробила Україна за 2024 рік

Коваль сказав, скільки Україна заробила на експорті агропродукції
За 2024 рік Україна заробила 26 млрд доларів на експорті агропродукції. Це другий найкращий результат в історії.
Про це розповів міністр агрополітики Віталій Коваль у коментарі Новини.LIVE.
Експорт агропродукції з України
Коваль розповів, що одне з ключових завдань зараз — це забезпечити безперешкодний експорт зерна та іншої продукції через суходіл.
Він також поділився, що багато іноземних топкомпаній зацікавлені у співпраці з Україною, і делегація в Давосі активно працює над залученням цих партнерів.
Нагадаємо, президент американської торгової палати в Україні Андрій Гундер на панельній дискусії в Українському домі у Давосі розповів, як світові компанії працюють під час війни в Україні.
Водночас колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер пояснив перспективи інвестування в Україну.
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