Что будет со средствами должников в банках — Рада приняла законопроект

Средства должников автоматически арестуют — детали законопроекта
Верховная Рада Украины в среду, 20 ноября, приняла за основу проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины по цифровизации исполнительного производства". Данный законопроект предусматривает важные изменения, в частности введение автоматического ареста средств должников банками.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.
Детали законопроекта
В ведомстве пояснили, что цель проекта — осовременить и цифровизировать определенные этапы исполнительного производства. Он предусматривает несколько важных изменений в исполнительном производстве, в частности:
- Автоматизированный арест средств: усовершенствуется процесс обращения взыскания на средства должников, хранящихся на счетах в банках и других финансовых учреждениях. Все финансовые учреждения будут обязаны подключаться к информационному взаимодействию для ареста.
- Взыскание на депозитные счета: будет четко определен порядок обращения взыскания на денежные средства, хранящиеся на вкладных (депозитных) счетах должника.
- Интеграция систем: внедряется автоматизированное взаимодействие между Системой исполнительного производства и депозитарным учетом ценных бумаг, а также между Единым реестром должников и другими реестрами для предотвращения отчуждения имущества должниками.
- Автоматизированное исключение из реестра: в случае поступления достаточных средств для удовлетворения требований исполнителя система автоматически будет исключать должника из Единого реестра и снимать арест со средств на его счетах.
- Автоматизированное формирование справки: будет автоматически формироваться справка о наличии или отсутствии сведений о должнике в Едином реестре должников.
- Возобновление исполнительного производства: при повторном предъявлении исполнительного документа не будет открываться новое производство, что позволит избежать дублирования сведений о должнике в реестре.
"Принятие проекта закона будет способствовать оптимизации стадий исполнительного производства, сроков совершения исполнительных действий и повышению эффективности исполнительного производства", — говорится в сообщении.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине часто сталкиваются с проблемой блокировки банковских карточек, когда финансовые учреждения временно ограничивают доступ к счетам. Это может произойти по разным причинам, таким как подозрительные операции или несоответствие требованиям банковской политики. ПриватБанк не исключение и также периодически блокирует карточки своих клиентов, что часто приводит к многочисленным жалобам с их стороны.
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