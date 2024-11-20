Что будет со средствами должников в банках — Рада приняла законопроект

Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Верховная Рада Украины в среду, 20 ноября, приняла за основу проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины по цифровизации исполнительного производства". Данный законопроект предусматривает важные изменения, в частности введение автоматического ареста средств должников банками.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.

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Детали законопроекта

В ведомстве пояснили, что цель проекта — осовременить и цифровизировать определенные этапы исполнительного производства. Он предусматривает несколько важных изменений в исполнительном производстве, в частности:

Автоматизированный арест средств: усовершенствуется процесс обращения взыскания на средства должников, хранящихся на счетах в банках и других финансовых учреждениях. Все финансовые учреждения будут обязаны подключаться к информационному взаимодействию для ареста.

усовершенствуется процесс обращения взыскания на средства должников, хранящихся на счетах в банках и других финансовых учреждениях. Все финансовые учреждения будут обязаны подключаться к информационному взаимодействию для ареста. Взыскание на депозитные счета: будет четко определен порядок обращения взыскания на денежные средства, хранящиеся на вкладных (депозитных) счетах должника.

будет четко определен порядок обращения взыскания на денежные средства, хранящиеся на вкладных (депозитных) счетах должника. Интеграция систем: внедряется автоматизированное взаимодействие между Системой исполнительного производства и депозитарным учетом ценных бумаг, а также между Единым реестром должников и другими реестрами для предотвращения отчуждения имущества должниками.

внедряется автоматизированное взаимодействие между Системой исполнительного производства и депозитарным учетом ценных бумаг, а также между Единым реестром должников и другими реестрами для предотвращения отчуждения имущества должниками. Автоматизированное исключение из реестра: в случае поступления достаточных средств для удовлетворения требований исполнителя система автоматически будет исключать должника из Единого реестра и снимать арест со средств на его счетах.

в случае поступления достаточных средств для удовлетворения требований исполнителя система автоматически будет исключать должника из Единого реестра и снимать арест со средств на его счетах. Автоматизированное формирование справки: будет автоматически формироваться справка о наличии или отсутствии сведений о должнике в Едином реестре должников.

будет автоматически формироваться справка о наличии или отсутствии сведений о должнике в Едином реестре должников. Возобновление исполнительного производства: при повторном предъявлении исполнительного документа не будет открываться новое производство, что позволит избежать дублирования сведений о должнике в реестре.

"Принятие проекта закона будет способствовать оптимизации стадий исполнительного производства, сроков совершения исполнительных действий и повышению эффективности исполнительного производства", — говорится в сообщении.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине часто сталкиваются с проблемой блокировки банковских карточек, когда финансовые учреждения временно ограничивают доступ к счетам. Это может произойти по разным причинам, таким как подозрительные операции или несоответствие требованиям банковской политики. ПриватБанк не исключение и также периодически блокирует карточки своих клиентов, что часто приводит к многочисленным жалобам с их стороны.

Мы также писали, что даже во время военного положения на банковские счета украинских военнослужащих может быть наложен арест. Однако существуют законные основания для его упразднения, и юристы объяснили, как можно обжаловать или снять арест со счетов.