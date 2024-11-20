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Средства должников автоматически арестуют — детали законопроекта

20 ноября 2024 20:58
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Что будет со средствами должников в банках — Рада приняла законопроект
Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Верховная Рада Украины в среду, 20 ноября, приняла за основу проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины по цифровизации исполнительного производства". Данный законопроект предусматривает важные изменения, в частности введение автоматического ареста средств должников банками.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.

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Детали законопроекта

В ведомстве пояснили, что цель проекта — осовременить и цифровизировать определенные этапы исполнительного производства. Он предусматривает несколько важных изменений в исполнительном производстве, в частности:

  • Автоматизированный арест средств: усовершенствуется процесс обращения взыскания на средства должников, хранящихся на счетах в банках и других финансовых учреждениях. Все финансовые учреждения будут обязаны подключаться к информационному взаимодействию для ареста.
  • Взыскание на депозитные счета: будет четко определен порядок обращения взыскания на денежные средства, хранящиеся на вкладных (депозитных) счетах должника.
  • Интеграция систем: внедряется автоматизированное взаимодействие между Системой исполнительного производства и депозитарным учетом ценных бумаг, а также между Единым реестром должников и другими реестрами для предотвращения отчуждения имущества должниками.
  • Автоматизированное исключение из реестра: в случае поступления достаточных средств для удовлетворения требований исполнителя система автоматически будет исключать должника из Единого реестра и снимать арест со средств на его счетах.
  • Автоматизированное формирование справки: будет автоматически формироваться справка о наличии или отсутствии сведений о должнике в Едином реестре должников.
  • Возобновление исполнительного производства: при повторном предъявлении исполнительного документа не будет открываться новое производство, что позволит избежать дублирования сведений о должнике в реестре.

"Принятие проекта закона будет способствовать оптимизации стадий исполнительного производства, сроков совершения исполнительных действий и повышению эффективности исполнительного производства", — говорится в сообщении.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине часто сталкиваются с проблемой блокировки банковских карточек, когда финансовые учреждения временно ограничивают доступ к счетам. Это может произойти по разным причинам, таким как подозрительные операции или несоответствие требованиям банковской политики. ПриватБанк не исключение и также периодически блокирует карточки своих клиентов, что часто приводит к многочисленным жалобам с их стороны.

Мы также писали, что даже во время военного положения на банковские счета украинских военнослужащих может быть наложен арест. Однако существуют законные основания для его упразднения, и юристы объяснили, как можно обжаловать или снять арест со счетов.

Верховная Рада Минюст банки законопроект арест банковские счета

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